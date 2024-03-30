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ثامر العنزي اختاروا الأصلح فالمرحلة القادمة تحتاج التعاون بعيدا عن العواطف والمجاملات والكويت لم تعد تتحمل

3/30/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي غبقة رمضانية الأربعاء الماضي في منطقة غرناطة تخللتها ندوة انتخابية بعنوان «لنا رؤية»، قال فيها «أخوكم ثامر بن الكويت، أمثل الكل، وأنا بن الدائرة الثانية، والكويت لم تعد تتحمل، ولذلك لابد أن تختاروا اختيارا سليما لأن هناك ملفات مهمة تحتاج لها رجالا، مثل غلاء المعيشة وغلاء الأسعار والوحدة الوطنية».
وأضاف «الكويت تعاني وأنا لدي رؤية، بعيدا عن العاطفة والمجاملة، فالمرحلة القادمة تحتاج التعاون والتوافق والبناء، والحروب لها رجالها ونحن بإذن الله رجالها».

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