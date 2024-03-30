ثامر العنزي اختاروا الأصلح فالمرحلة القادمة تحتاج التعاون بعيدا عن العواطف والمجاملات والكويت لم تعد تتحمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية ثامر العنزي غبقة رمضانية الأربعاء الماضي في منطقة غرناطة تخللتها ندوة انتخابية بعنوان «لنا رؤية»، قال فيها «أخوكم ثامر بن الكويت، أمثل الكل، وأنا بن الدائرة الثانية، والكويت لم تعد تتحمل، ولذلك لابد أن تختاروا اختيارا سليما لأن هناك ملفات مهمة تحتاج لها رجالا، مثل غلاء المعيشة وغلاء الأسعار والوحدة الوطنية».
وأضاف «الكويت تعاني وأنا لدي رؤية، بعيدا عن العاطفة والمجاملة، فالمرحلة القادمة تحتاج التعاون والتوافق والبناء، والحروب لها رجالها ونحن بإذن الله رجالها».
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