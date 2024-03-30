محمد الحربي قوى الفساد هبت لمحاربة الإصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الحربي ندوة جماهيرية في الجهراء افتتح خلالها مقره الانتخابي بعنوان «فوضى سياسية»، وقال في تصريح على هامشها «تعهدت حال وصولي إلى المجلس أن أقدم مشروع قانون ببسط رقابة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية ومشروع آخر بتحصين الجنسية الكويتية لمن حصل عليها قبل عام 1990 لأنه تاريخ فارق».
وأضاف «تعهدت بتقديم قانون بتكويت القضاء واستقلالية ومخاصمة القضاء، لأن إصلاح القضاء هو بوابة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، فقوى الفساد هبت لمحاربة الاصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها». وحث الحربي الناخبين على المشاركة لأنه قد يكون أهم وأصعب برلمان في تاريخ الحياة السياسية.
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