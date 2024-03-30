محمد الحربي قوى الفساد هبت لمحاربة الإصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها

وأضاف «تعهدت بتقديم قانون بتكويت القضاء واستقلالية ومخاصمة القضاء، لأن إصلاح القضاء هو بوابة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، فقوى الفساد هبت لمحاربة الاصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها». وحث الحربي الناخبين على المشاركة لأنه قد يكون أهم وأصعب برلمان في تاريخ الحياة السياسية.

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