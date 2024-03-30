Saturday, 30 March 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد الحربي قوى الفساد هبت لمحاربة الإصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها

3/30/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الحربي ندوة جماهيرية في الجهراء افتتح خلالها مقره الانتخابي بعنوان «فوضى سياسية»، وقال في تصريح على هامشها «تعهدت حال وصولي إلى المجلس أن أقدم مشروع قانون ببسط رقابة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية ومشروع آخر بتحصين الجنسية الكويتية لمن حصل عليها قبل عام 1990 لأنه تاريخ فارق».

وأضاف «تعهدت بتقديم قانون بتكويت القضاء واستقلالية ومخاصمة القضاء، لأن إصلاح القضاء هو بوابة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، فقوى الفساد هبت لمحاربة الاصلاح والشخصيات الوطنية وسنسعى لإقرار تشريعات لمواجهتها». وحث الحربي الناخبين على المشاركة لأنه قد يكون أهم وأصعب برلمان في تاريخ الحياة السياسية.

MENAFN30032024000130011022ID1108039623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث