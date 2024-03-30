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خالد عايد العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يحل مشاكلنا والتعاون بين السلطتين ضرورة لمعالجة قضايانا

3/30/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.خالد عايد العنزي، ندوة في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة شمال غرب الصليبخات، قدم خلالها التهاني والتبريكات للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعود دائما على وطننا الحبيب بالخير والأمن.
وقال العايد انه يجب ان تكون المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل قوية، لافتا إلى أن العزوف عن المشاركة فيها لن يحل المشاكل التي نعاني منها مثل محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء وتوفير فرص عمل لأبناء الشعب.
وأضاف انه على الرغم من وجود مقومات الثروة في وطننا ووجود شباب وكفاءات إلا إننا نعاني من مشاكل كثيرة، ولذلك يجب ان يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق بين السلطتين لمعالجة هذه القضايا التي تؤرق أبناء الشعب.

MENAFN30032024000130011022ID1108039622

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