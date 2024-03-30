خالد عايد العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يحل مشاكلنا والتعاون بين السلطتين ضرورة لمعالجة قضايانا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.خالد عايد العنزي، ندوة في افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة شمال غرب الصليبخات، قدم خلالها التهاني والتبريكات للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعود دائما على وطننا الحبيب بالخير والأمن.
وقال العايد انه يجب ان تكون المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل قوية، لافتا إلى أن العزوف عن المشاركة فيها لن يحل المشاكل التي نعاني منها مثل محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء وتوفير فرص عمل لأبناء الشعب.
وأضاف انه على الرغم من وجود مقومات الثروة في وطننا ووجود شباب وكفاءات إلا إننا نعاني من مشاكل كثيرة، ولذلك يجب ان يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق بين السلطتين لمعالجة هذه القضايا التي تؤرق أبناء الشعب.
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