محمد الرقيب سنبقى صوتا صادحا بالحق مدافعا عن حقوق الشعب ومكتسباته ونصيرا لكل مظلوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدر السهيل
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد الرقيب أن تدخّل الفاسدين في انتخابات مجلس الأمة 2024 وبجميع الدوائر ومن خلال المال السياسي وعمليات شراء الأصوات لإسقاط مرشحين شرفاء اصبح أمرا واضحا ومكشوفا، مطالبا الجهات المختصة بضرورة مراقبة هذه العمليات الدنيئة من فاسدين يحاولون تزوير إرادة الأمة.
وقال الرقيب خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف ناخبي الدائرة الرابعة بمنطقة العارضية «سنبقى وسنكون كما كنا في المجلس السابق مدافعين عن حقوق الشعب الكويتي ومكتسباته، فلا يأس ولا تهاون بهذا الأمر ولن نقبل المساومة على حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وشعاري كان ولازال «أنتم الأولوية» معيارا ومبدأ ثابتا، وملتزمون ومؤمنون به ولس مجرد شعار نردده، بل هو واقع طبقناه في المجلس الماضي وسنستكمل العطاء بإذن الله».
وذكر الرقيب «كان موقفي واضحا برفض التأجيل على الزيادات المالية للمواطنين وهذا الرفض جاء بقناعة تامة بأن الحكومة غير جادة بوعودها ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين». ودعا الرقيب الناخبات والناخبين الى ضرورة المشاركة في يوم 4/4 والفزعة للكويت باختيار رجال أكفاء قادرين على تمثيل الأمة خير تمثيل وهو أمر غير غريب على أبناء الكويت.
وفي الختام، شكر الرقيب الحضور قائلا «ممتن جدا لهذا الحضور الكريم والكبير وهذا هو العهد الذي لا نتراجع عنه أبدا وهو أن نكون صوتا صادحا بالحق منحازا للشعب، وأعاهدكم أمام الله بأنني سأظل كما عهدتموني مدافعا عن حقوق الشعب ونصيرا لكل مظلوم ومتصديا لكل فاسد ونسأل الله التوفيق».
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