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محمد الرقيب سنبقى صوتا صادحا بالحق مدافعا عن حقوق الشعب ومكتسباته ونصيرا لكل مظلوم

3/30/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدر السهيل
أكد النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد الرقيب أن تدخّل الفاسدين في انتخابات مجلس الأمة 2024 وبجميع الدوائر ومن خلال المال السياسي وعمليات شراء الأصوات لإسقاط مرشحين شرفاء اصبح أمرا واضحا ومكشوفا، مطالبا الجهات المختصة بضرورة مراقبة هذه العمليات الدنيئة من فاسدين يحاولون تزوير إرادة الأمة.
وقال الرقيب خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف ناخبي الدائرة الرابعة بمنطقة العارضية «سنبقى وسنكون كما كنا في المجلس السابق مدافعين عن حقوق الشعب الكويتي ومكتسباته، فلا يأس ولا تهاون بهذا الأمر ولن نقبل المساومة على حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وشعاري كان ولازال «أنتم الأولوية» معيارا ومبدأ ثابتا، وملتزمون ومؤمنون به ولس مجرد شعار نردده، بل هو واقع طبقناه في المجلس الماضي وسنستكمل العطاء بإذن الله».
وذكر الرقيب «كان موقفي واضحا برفض التأجيل على الزيادات المالية للمواطنين وهذا الرفض جاء بقناعة تامة بأن الحكومة غير جادة بوعودها ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين». ودعا الرقيب الناخبات والناخبين الى ضرورة المشاركة في يوم 4/4 والفزعة للكويت باختيار رجال أكفاء قادرين على تمثيل الأمة خير تمثيل وهو أمر غير غريب على أبناء الكويت.
وفي الختام، شكر الرقيب الحضور قائلا «ممتن جدا لهذا الحضور الكريم والكبير وهذا هو العهد الذي لا نتراجع عنه أبدا وهو أن نكون صوتا صادحا بالحق منحازا للشعب، وأعاهدكم أمام الله بأنني سأظل كما عهدتموني مدافعا عن حقوق الشعب ونصيرا لكل مظلوم ومتصديا لكل فاسد ونسأل الله التوفيق».

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