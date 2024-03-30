Saturday, 30 March 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمد المطر المرأة دورها كبير في المجتمع كالرجل ويجب أن تكون ممثلة في مراكز اتخاذ القرار كقيادية

3/30/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية أ.د.حمد المطر ندوة نسائية في منطقة جابر الأحمد، وتقدم للحاضرات بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله دائما على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وقال أ.د.المطر خلال الندوة ان الكويت تستحق منا الكثير، وأن نبذل في سبيل رفعتها كل غال ونفيس، لذلك يجب ان تكون مشاركتنا في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل إيجابية، لأنها تأتي في وقت حساس وتمثل مفترق طرق في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن المرأة لها دور كبير في المجتمع شأنها شأن الرجل، لذلك يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار كقيادية.

MENAFN30032024000130011022ID1108039620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث