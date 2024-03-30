حمد المطر المرأة دورها كبير في المجتمع كالرجل ويجب أن تكون ممثلة في مراكز اتخاذ القرار كقيادية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية أ.د.حمد المطر ندوة نسائية في منطقة جابر الأحمد، وتقدم للحاضرات بالتهنئة والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله دائما على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وقال أ.د.المطر خلال الندوة ان الكويت تستحق منا الكثير، وأن نبذل في سبيل رفعتها كل غال ونفيس، لذلك يجب ان تكون مشاركتنا في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل إيجابية، لأنها تأتي في وقت حساس وتمثل مفترق طرق في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن المرأة لها دور كبير في المجتمع شأنها شأن الرجل، لذلك يجب أن تكون ممثلة في جميع مراكز اتخاذ القرار كقيادية.
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