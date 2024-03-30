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نواف العازمي الاستقرار السياسي أهم الأولويات ولا إنجاز للقوانين بدونه ولا إصلاح إلا بحكومة قوية

3/30/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية نواف بهيش العازمي ندوة انتخابية خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الدوحة مساء الأربعاء الماضي.
وقال العازمي، في كلمة خلال الندوة، «أشكر جميع من حضروا، وبلا شك أن هذا الحضور حملنا أمانة فوق أمانتكم ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن والتوفيق».
وأكد العازمي «ان من أولويات المرحلة القادمة هي الاستقرار السياسي، فمن دونه لن تأتى أولويات أخرى ولن تتحقق إنجازات، وكل أولويات المواطنين تهمني».
وقال «الخدمات في الكويت من سيء إلى أسوأ، ولا صلاح أو إصلاح إلا بحكومة قوية، فهي السلطة التنفيذية وبمجلس قوي لا يخضع لأي ضغوط، بل يخضع لله ثم إرادة الشعب الذي هو من يحاسب المجلس والحكومة، الوعود كثيرة أيام الانتخابات لكن الأفعال هي من ترفع الرجل وتخفضه، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم مدافعا عن دين الله وعن حقوق الشعب ومكتسباته وناصرا لكل مظلوم دون النظر إلى طائفته أو قبيلته أو عائلته، فالكويت وأهلها هم الطائفة وهم العائلة وهم القبيلة».

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