نواف العازمي الاستقرار السياسي أهم الأولويات ولا إنجاز للقوانين بدونه ولا إصلاح إلا بحكومة قوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الثانية نواف بهيش العازمي ندوة انتخابية خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الدوحة مساء الأربعاء الماضي.
وقال العازمي، في كلمة خلال الندوة، «أشكر جميع من حضروا، وبلا شك أن هذا الحضور حملنا أمانة فوق أمانتكم ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن والتوفيق».
وأكد العازمي «ان من أولويات المرحلة القادمة هي الاستقرار السياسي، فمن دونه لن تأتى أولويات أخرى ولن تتحقق إنجازات، وكل أولويات المواطنين تهمني».
وقال «الخدمات في الكويت من سيء إلى أسوأ، ولا صلاح أو إصلاح إلا بحكومة قوية، فهي السلطة التنفيذية وبمجلس قوي لا يخضع لأي ضغوط، بل يخضع لله ثم إرادة الشعب الذي هو من يحاسب المجلس والحكومة، الوعود كثيرة أيام الانتخابات لكن الأفعال هي من ترفع الرجل وتخفضه، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم مدافعا عن دين الله وعن حقوق الشعب ومكتسباته وناصرا لكل مظلوم دون النظر إلى طائفته أو قبيلته أو عائلته، فالكويت وأهلها هم الطائفة وهم العائلة وهم القبيلة».
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