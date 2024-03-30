ماجد المطيري نرفض ضرب الوحدة الوطنية وتعاون السلطتين ينتج قوانين في صالح الأسرة الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدر السهيل
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد المطيري ان الشعب الكويتي يستحق من مجلس الامة والحكومة المزيد من التعاون لإقرار قوانين شعبوية تصب في صالح الاسرة الكويتية التي تعاني من الغلاء المعيشي من جهة ومن تردي الخدمات العامة من جهة اخرى، كما يجب تسخير كل الامكانيات لتسريع وتيرة حلحلة القضية الإسكانية.
وقال المطيري، خلال الغبقة الرمضانية التي اقامها على شرف ابناء الدائرة الخامسة بمنطقة الرقة في قاعة المسيلة، «نرفض تقسيم المجتمع الكويتي إلى فئات وضرب الوحدة الوطنية، ولا يمكن ان نسمح لأي حكومة او وزير العبث بمواطنة أحد من الشعب الكويتي وأي حديث عن تقسيم فئات المجتمع وتحويل المجتمع الكويتي إلى طبقات امر مرفوض رفضا قطعيا».
وأضاف «تشرفت بتمثيل ابناء الدائرة الخامسة خاصة والشعب الكويتي عامة تحت قبة البرلمان، وبفضل الله وتوفيقه تقدمت بعدة مقترحات تسهم برفع معاناة المواطنين بعدة قضايا سواء الاعباء المالية او التعليمية او الصحية او الاسكانية، واكرر عهدي ووعدي لأبناء الدائرة الخامسة أنني على العهد باقيا ومتواجدا لخدمة الجميع».
وطالب المطيري الشعب الكويتي بضرورة الحضور والمشاركة الفاعلة في يوم 4/4 وهو يوم الاقتراع واختيار مرشحين يحملون هموم الشعب تطلعات وينهضون بالبلد، شاكرا الحضور الحاشد في مقره الانتخابي، معبرا عن امتنانه لناخبي الدائرة الخامسة على الحضور وتلبية الدعوة.
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