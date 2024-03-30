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ماجد المطيري نرفض ضرب الوحدة الوطنية وتعاون السلطتين ينتج قوانين في صالح الأسرة الكويتية

3/30/2024 3:05:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدر السهيل
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد المطيري ان الشعب الكويتي يستحق من مجلس الامة والحكومة المزيد من التعاون لإقرار قوانين شعبوية تصب في صالح الاسرة الكويتية التي تعاني من الغلاء المعيشي من جهة ومن تردي الخدمات العامة من جهة اخرى، كما يجب تسخير كل الامكانيات لتسريع وتيرة حلحلة القضية الإسكانية.

وقال المطيري، خلال الغبقة الرمضانية التي اقامها على شرف ابناء الدائرة الخامسة بمنطقة الرقة في قاعة المسيلة، «نرفض تقسيم المجتمع الكويتي إلى فئات وضرب الوحدة الوطنية، ولا يمكن ان نسمح لأي حكومة او وزير العبث بمواطنة أحد من الشعب الكويتي وأي حديث عن تقسيم فئات المجتمع وتحويل المجتمع الكويتي إلى طبقات امر مرفوض رفضا قطعيا».

وأضاف «تشرفت بتمثيل ابناء الدائرة الخامسة خاصة والشعب الكويتي عامة تحت قبة البرلمان، وبفضل الله وتوفيقه تقدمت بعدة مقترحات تسهم برفع معاناة المواطنين بعدة قضايا سواء الاعباء المالية او التعليمية او الصحية او الاسكانية، واكرر عهدي ووعدي لأبناء الدائرة الخامسة أنني على العهد باقيا ومتواجدا لخدمة الجميع».

وطالب المطيري الشعب الكويتي بضرورة الحضور والمشاركة الفاعلة في يوم 4/4 وهو يوم الاقتراع واختيار مرشحين يحملون هموم الشعب تطلعات وينهضون بالبلد، شاكرا الحضور الحاشد في مقره الانتخابي، معبرا عن امتنانه لناخبي الدائرة الخامسة على الحضور وتلبية الدعوة.

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