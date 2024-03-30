شعيب شعبان تحسين مستوى معيشة المواطنين ليس ترفا بل لمواجهة الغلاء ونسبة التضخم المرتفعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
وسط حضور لافت من أبناء الدائرة الثانية، افتتح النائب السابق مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان مقره الانتخابي، وذلك خلال غبقة رمضانية أقامها مساء أمس الأول في منطقة غرناطة.
وقال شعبان مخاطبا الحضور: بذلنا الجهد من أجل البر بالقسم، فتعاونا مع الحكومة السابقة بإنجاز قوانين غير مسبوقة، وتوافقنا على مطالب تحمل هموم الأمة في سابقة لم تشهدها الحياة البرلمانية، متمنيا استمرار التعاون الحكومي وتنفيذ الخارطة التشريعية التي تضمنت ملفات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وأكد شعبان: إن إصرارنا على المطالبة بتحسين المستوى المعيشي ومنح المواطنين زيادة في رواتبهم والنظر في رواتب المتقاعدين لا يعد ترفا أو رفاها إنما لأمر ملح وهو مواجهة الغلاء الفاحش الذي يزحف على رواتب الكويتيين ويلتهمها والحكومة تقف عاجزة ولا تحرك ساكنا، مشددا على أننا بتنا نستورد الغلاء، ورواتب الناس من 14 عاما لم تتغير.
واعتبر شعبان أن تأجيل أقساط بنك الائتمان لأصحاب القسائم في مدينة المطلاع حق تفرضه ظروف أهالي المطلاع، مطالبا بإيجاد حلول لجميع المشكلات العالقة مثل الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية والقضية الاسكانية.
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