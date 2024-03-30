Saturday, 30 March 2024 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شعيب شعبان تحسين مستوى معيشة المواطنين ليس ترفا بل لمواجهة الغلاء ونسبة التضخم المرتفعة

3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
وسط حضور لافت من أبناء الدائرة الثانية، افتتح النائب السابق مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان مقره الانتخابي، وذلك خلال غبقة رمضانية أقامها مساء أمس الأول في منطقة غرناطة.
وقال شعبان مخاطبا الحضور: بذلنا الجهد من أجل البر بالقسم، فتعاونا مع الحكومة السابقة بإنجاز قوانين غير مسبوقة، وتوافقنا على مطالب تحمل هموم الأمة في سابقة لم تشهدها الحياة البرلمانية، متمنيا استمرار التعاون الحكومي وتنفيذ الخارطة التشريعية التي تضمنت ملفات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وملفات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وأكد شعبان: إن إصرارنا على المطالبة بتحسين المستوى المعيشي ومنح المواطنين زيادة في رواتبهم والنظر في رواتب المتقاعدين لا يعد ترفا أو رفاها إنما لأمر ملح وهو مواجهة الغلاء الفاحش الذي يزحف على رواتب الكويتيين ويلتهمها والحكومة تقف عاجزة ولا تحرك ساكنا، مشددا على أننا بتنا نستورد الغلاء، ورواتب الناس من 14 عاما لم تتغير.
واعتبر شعبان أن تأجيل أقساط بنك الائتمان لأصحاب القسائم في مدينة المطلاع حق تفرضه ظروف أهالي المطلاع، مطالبا بإيجاد حلول لجميع المشكلات العالقة مثل الرعاية الصحية والمنظومة التعليمية والقضية الاسكانية.

MENAFN30032024000130011022ID1108039617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث