عبدالوهاب البابطين لا يمكن فرض الضريبة مقابل خدمات متدنية والنظام الضريبي العالمي يبنى على أسس

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين: إنني أدعو المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 4 أبريل المقبل حتى يصل الصالحون للبرلمان.
جاء ذلك في ندوة انتخابية بعنوان «مصدر السلطات» في منطقة العديلية، مضيفا: أن الكويت تأخرت في قضايا الاسكان والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.. «ونلاحظ جيراننا وين راحو في هذا المجال».
وذكر البابطين أن النظام الضريبي بدول العالم يبنى على أسس ونحن لا نمتلكها، ولا يمكن فرض الضريبة مقابل خدمات متدنية، لافتا إلى أنه منذ 2011 والذي شهد آخر زيادة في رواتب الكويتيين، فقد زادت نسبة التضخم إلى 40%.
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