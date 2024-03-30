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عبدالوهاب البابطين لا يمكن فرض الضريبة مقابل خدمات متدنية والنظام الضريبي العالمي يبنى على أسس

3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين: إنني أدعو المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 4 أبريل المقبل حتى يصل الصالحون للبرلمان.
جاء ذلك في ندوة انتخابية بعنوان «مصدر السلطات» في منطقة العديلية، مضيفا: أن الكويت تأخرت في قضايا الاسكان والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.. «ونلاحظ جيراننا وين راحو في هذا المجال».
وذكر البابطين أن النظام الضريبي بدول العالم يبنى على أسس ونحن لا نمتلكها، ولا يمكن فرض الضريبة مقابل خدمات متدنية، لافتا إلى أنه منذ 2011 والذي شهد آخر زيادة في رواتب الكويتيين، فقد زادت نسبة التضخم إلى 40%.

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