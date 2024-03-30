محمد جوهر حيات خلق فرص استثمارية اقتصادية وإيجاد مداخيل بديلة للنفط لرفاهية المواطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات ندوة انتخابية في ديوان جوهر حيات بمنطقة الشعب، تحت شعار «لن يموت الحلم».
وقال حيات «لدينا طاقات شبابية وشعب عظيم عبر أزمة الغزو العراقي وأزمة المناخ ولذلك لن يموت الحلم، ولدينا خبرات وأصبحنا دولة مؤسسات ودستور».
وأضاف «تقييد الحريات هو تقييد للعقول، داعيا إلى خلق فرص استثمارية اقتصادية داخل الكويت، فلدينا صندوق سيادي تبارك الرحمن ولدينا استثمارات خارجية فلماذا لا نستثمر في الداخل من خلال إقامة مشروعات أخرى لتكون لدينا مداخيل اقتصادية أخرى غير النفط، ويزيد لدينا رأس المال وبذلك تزداد رفاهية المواطن؟!».
ودعا إلى الخروج من حقيقة استخراج نفط ودفع رواتب، وهذا يخلق استدامة للدولة، وفي الوقت نفسه فإن كرامة المواطن وأنه يعيش حياة كريمة في بلده هذه من أول أهدافنا، وهذا نص عليه الدستور، ولابد من إعادة جدولة الرواتب وتوحيد الرواتب في مؤسسات الدولة وان تكون هناك عدالة في الرواتب بين التخصصات المتشابهة، وأن أي قانون لزيادة معيشة المواطن لابد أن يربط اقتصاديا لخلق فرص اقتصادية وعدم الاتكاء على أسعار النفط.
MENAFN30032024000130011022ID1108039615
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.