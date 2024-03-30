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محمد جوهر حيات خلق فرص استثمارية اقتصادية وإيجاد مداخيل بديلة للنفط لرفاهية المواطن

3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات ندوة انتخابية في ديوان جوهر حيات بمنطقة الشعب، تحت شعار «لن يموت الحلم».
وقال حيات «لدينا طاقات شبابية وشعب عظيم عبر أزمة الغزو العراقي وأزمة المناخ ولذلك لن يموت الحلم، ولدينا خبرات وأصبحنا دولة مؤسسات ودستور».
وأضاف «تقييد الحريات هو تقييد للعقول، داعيا إلى خلق فرص استثمارية اقتصادية داخل الكويت، فلدينا صندوق سيادي تبارك الرحمن ولدينا استثمارات خارجية فلماذا لا نستثمر في الداخل من خلال إقامة مشروعات أخرى لتكون لدينا مداخيل اقتصادية أخرى غير النفط، ويزيد لدينا رأس المال وبذلك تزداد رفاهية المواطن؟!».
ودعا إلى الخروج من حقيقة استخراج نفط ودفع رواتب، وهذا يخلق استدامة للدولة، وفي الوقت نفسه فإن كرامة المواطن وأنه يعيش حياة كريمة في بلده هذه من أول أهدافنا، وهذا نص عليه الدستور، ولابد من إعادة جدولة الرواتب وتوحيد الرواتب في مؤسسات الدولة وان تكون هناك عدالة في الرواتب بين التخصصات المتشابهة، وأن أي قانون لزيادة معيشة المواطن لابد أن يربط اقتصاديا لخلق فرص اقتصادية وعدم الاتكاء على أسعار النفط.

MENAFN30032024000130011022ID1108039615

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