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أحمد السعدون يستقبل أبناء الدائرة الثالثة

3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة في ديوانه بمنطقة الخالدية، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والسياسية. حضر حفل الاستقبال جمع غفير من الناخبين الذين تجاذبوا الأحاديث في الشأن السياسي المتعلق بأجواء الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وإجراء الانتخابات في أبريل المقبل.

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