أحمد السعدون يستقبل أبناء الدائرة الثالثة

أحمد السعدون يستقبل أبناء الدائرة الثالثة
التاريخ
3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون حفل استقبال على شرف ناخبي الدائرة في ديوانه بمنطقة الخالدية، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والسياسية. حضر حفل الاستقبال جمع غفير من الناخبين الذين تجاذبوا الأحاديث في الشأن السياسي المتعلق بأجواء الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وإجراء الانتخابات في أبريل المقبل.
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