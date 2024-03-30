وزير التربية يعتمد الترقيات بالاختيار لـ 4329 موظفا

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارات الترقية بالاختيار لموظفي الوزارة، وذلك اعتبارا من 25 الجاري. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن جهود كبيرة بذلها القطاع الإداري في شؤون التوظف خلال الأيام الماضية رفع فيها كشوف الدرجات للوزير العدواني وتم اعتمادها، مشيرة إلى ان عدد الموظفين الذين شملهم الترقي يصل إلى 4329 موظفا وموظفة. كما اعتمدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان قرار الترقي من الدرجة الثانية معاونة إلى الدرجة الأولى وظائف معاونة.
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