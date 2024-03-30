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وزير التربية يعتمد الترقيات بالاختيار لـ 4329 موظفا

3/30/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارات الترقية بالاختيار لموظفي الوزارة، وذلك اعتبارا من 25 الجاري. وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن جهود كبيرة بذلها القطاع الإداري في شؤون التوظف خلال الأيام الماضية رفع فيها كشوف الدرجات للوزير العدواني وتم اعتمادها، مشيرة إلى ان عدد الموظفين الذين شملهم الترقي يصل إلى 4329 موظفا وموظفة. كما اعتمدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان قرار الترقي من الدرجة الثانية معاونة إلى الدرجة الأولى وظائف معاونة.

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