«السماوي» يتقدم نحو مراكز الأمان بالانتصار الأول في 2024

تقدم فريق الكرة بنادي بني ياس خطوة نحو مراكز الأمان في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على فريق الإمارات 2 - 1 أول من أمس في الجولة 17، محققاً انتصاره الأول في 2024 ومحرزاً أول أهدافه في العام بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجع نتائجه وتلقيه 3 هزائم متتالية أمام العين والنصر بنتيجة 0-1، إضافة إلى الخسارة أمام الوصل 0-2، بينما كان آخر فوز له في البطولة على اتحاد كلباء 2-1 في ديسمبر من العام الماضي.

ونجح «السماوي» خلال اللقاء، في قلب الطاولة على «الصقور»الذي بادر بإحراز هدف التقدم، ولكنه رد عليه بهدفين، لينتزع 3 نقاط تعتبر الأغلى للفريق في النسخة الحالية من الدوري، لأنها أعادت التوازن النفسي للفريق وأنهت سلسلة الهزائم الذي كان يتعرض لها، إضافة إلى أنها رفعت رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، بينما تجمد «الصقور»عند 8 نقاط

وقال فهد الظنحاني قائد وحارس مرمى بني ياس، إن الفوز منح فريقه 6 نقاط لأنه تحقق على منافس في ذات المستوى وقريب من الترتيب، مؤكداً أن نيل النقاط جاء بعد مجهود كبير من زملائه اللاعبين وترجم جهود الأسبوع الماضي الذي شهد، وحسب قوله، عملاً كبيراً من الجميع.

وذكر الظنحاني أن «السماوي» كان يقدم مباريات جيدة ليس بها «غلطة» في الجولات السابقة، لكنهم كانوا يخسرون النتائج، مبيناً أن المستوى أمام «الصقور» لم يكن جيداً ولكن «السماوي» حقق الأهم بنيل النقاط.

ردة فعل

وأكد قائد بني ياس أن الفوز سيكون له ردة فعل إيجابية في المواجهات المقبلة بعد أن ارتفعت معنويات اللاعبين، وقال: سنبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من التقدم في جدول الترتيب وإسعاد جماهير النادي، والقادم سيكون أصعب لكن المهم أن نواصل بذات الإصرار حتى نتمكن من تحقيق النتائج المرضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز