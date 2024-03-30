عجمان يرد الدين لـ«النمور» وآزارو يتألق بـ«السبعة»

ضرب عجمان في الساحل الشرقي غير عصفور بحجر واحد وحقق العديد من الأرقام الإيجابية بعد الفوز الكبير على كلباء بنتيجة 4-2 في المباراة القوية التي استمتع بها جمهور الفريقين، واستطاع «البرتقالي» أن يرد الدين لـ«النمور» بعد هزيمته في ملعبه بنتيجة 3-5 في الدور الأول، إلى جانب الترقي للمركز العاشر برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن خورفكان، كما أن عجمان ابتعد خطوة كبيرة عن فرق القاع بفارق 9 نقاط.

وتكفل اللاعب المتألق المغربي وليد آزارو نجم المباراة وحده بتسجيل رباعية فريقه «سوبر هاتريك» في مرمى حارس كلباء عيسى الهوتي الذي فشل في إيقاف المد الهجومي لفريق عجمان بقيادة آزارو بجانب البرازيلي جانلوكا مونيز الظهير الأيسر الذي تمكن من صناعة أهداف عجمان الأربعة، والمثير أن الأهداف الأربعة جاءت من كرات عرضية ما يؤكد ضعف الجانب الدفاعي وسط فريق كلباء، وخصوصاً من الناحية اليمنى التي نتجت عنها الأهداف، وبعد إحرازه سوبر هاتريك وهو الأول في الموسم الحالي يكون وليد آزارو قد تخصص في شباك النمور بإحرازه سبعة أهداف ثلاثة منها في لقاء الذهاب.

أخطاء

وصف الروماني دانيال ايسيالا مدرب عجمان الفوز بالمهم، مشيداً في الوقت نفسه بردة فعل اللاعبين العالية في الشوط الثاني، ولافتاً إلى أن الفريق أهدر عديد الفرص، واستقبل هدفين في الشوط الأول نتيجة أخطاء وصفها بـ«الساذجة» لدفاع عجمان وأنها ليست المرة الأولى التي نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة.

وقال: انتظرت بين الشوطين للحديث مع اللاعبين وأعتقد أنهم استوعبوا الدرس جيداً وأجبرنا الفريق المضيف على ارتكاب الأخطاء لنفوز في نهاية الأمر بالنقاط.

نقطة تحول

أرجع العراقي غازي الشمري مدرب كلباء هزيمة فريقه لحالة الطرد التي تعرض لها اللاعب عبدالعزيز حمد مع انطلاقة الشوط الثاني، وهو النقص الذي أحدث نقطة تحول في المباراة التي سيطرنا على شوطها الأول وتقدمنا بهدفين ولكن في الشوط الثاني استغل الفريق الضيف حالة الطرد ونجح في تحقيق الفوز ويجب علينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء العين ضمن مسابقة الكأس ومن بعده الاستعداد لمباراة حتا في الدوري.

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