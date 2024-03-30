الوحدة وشباب الأهلي.. تعادل خاسر بـ «السيناريو المجنون»

أوفت قمة الوحدة وشباب الأهلي في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، بوعودها، وجاءت على قدر التوقعات بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في لقاء شهد سيناريو مجنوناً بين الفريقين، إذ رغم تقدم شباب الأهلي بهدفين نظيفين، إلا أن الوحدة أبى أن يخرج من المباراة من دون وضع بصمته وعاد في النتيجة وتقدم في وقت قاتل، حيث كاد يخطف الفوز والنقاط الثلاث ولكن رفض شباب الأهلي الخروج مهزوماً واستمرت الإثارة بتسجيل هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

ورغم المباراة الممتعة إلا أنها كانت محبطة للفريقين على مستوى النتيجة، وبمثابة تعادل خاسر لكل منهما، وفقد شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري، حيث وصل إلى 34 نقطة، وفرط في فرصة تقليص الفارق مع الوصل المتصدر خاصة وأن له مباراة مؤجلة، بينما ابتعد الوحدة وأصبحت عودته إلى دائرة المنافسة في غاية الصعوبة بعدما وصل إلى 31 نقطة في المركز الرابع.

فوز

وأكدت المباراة على استمرار سلسلة التعادلات بين الوحدة وشباب الأهلي في ملعب العنابي بأبوظبي، لتصل إلى 6 تعادلات متتالية بين الفريقين كما كرس الفرسان عقدتهم للعنابي في معقل «أصحاب السعادة»، إذ عجز الوحدة عن تحقيق الفوز على شباب الأهلي في استاد آل نهيان في الدوري في الـ 15 عاماً الأخيرة ومنذ عام 2009، حيث كان آخر فوز للوحدة في ملعبه في موسم 2009-2010 الذي حقق فيه لقب الدوري وتحديداً في المباراة التي جمعت الفريقين في سبتمبر 2009 وانتهت 3-1، وهو الموسم الوحيد الذي شهد فوز الوحدة على شباب الأهلي في الدوري ذهاباً وإياباً في عصر الاحتراف.

أما شباب الأهلي فعجز عن تذوق طعم الانتصار على الوحدة في ملعب الأخير منذ عام 2017 حين فاز 2-1، لكنه يمتلك الأفضلية أمام الوحدة في تاريخ مواجهاتهما في الدوري بشكل عام.

أسلوب

ورغم نجاح شباب الأهلي في التفوق في شوط المباراة الأول وفرض أسلوبه، لكن غوران مدرب الوحدة تفوق على نيكوليتش في الشوط الثاني وأسهمت تبديلات مدرب العنابي في إحداث الفارق خاصة بعد نزول روبن فيليب وإسماعيل مطر وإصلاح أخطاء البداية في التشكيلة، لتنقلب النتيجة رأساً على عقب قبل عودة شباب الأهلي بالتعادل.

وأبدى غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة حزنه من ضياع فوز كان في متناول فريقه بعد تسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وقال:«كانت مباراة مثيرة وبرتم عال من الفريقين، سيطرنا على معظم فترات اللقاء، وشباب الأهلي كان خطيراً في المرتدات، بذلنا طاقة كبيرة في الشوط الثاني للعودة ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا التعلم من أخطائنا».

وأضاف:«سبب حزني لأننا كنا نستحق الفوز، إلا أن هناك جوانب إيجابية كثيرة، كما أن الأخطاء جزء من كرة القدم، مطالبون بالنظر بعين الاعتبار للأخطاء التي وقعنا فيها ومحاولة علاجها».

فرص

من جهته، قال الكسندر روديتشي مساعد مدرب شباب الأهلي نيكوليتش الذي تعرض للطرد من قبل حكم المباراة عقب نهاية اللقاء إن المباراة جاءت ممتعة وشهدت العديد من الفرص والأهداف، الوحدة وضعنا تحت الضغط في الشوط الثاني بعدما تفوقنا في الشوط الأول، وللأسف استقبلنا الهدف الثالث وقت سقوط أحد لاعبينا على أرض الملعب لكننا نجحنا في العودة وإحراز هدف التعادل.

ونفى روديتشي تأثر الفريق ذهنياً وأنه لم يكن هناك تفكير في مباراة الشارقة في كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن سبب غياب كارتابيا أنه في مرحلة الاستشفاء من الإصابة، لافتاً إلى أن الفريق لا يزال في صلب المنافسة على 3 بطولات مختلفة.

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