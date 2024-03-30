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«سمعة» يرفض التراجع عن قرار الاعتزال

3/30/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة أنه لا رجعة في قراره الذي كان اتخذه بإعلان اعتزاله بنهاية الموسم. وكان مطر قد أعلن مطلع الموسم أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في ملاعب كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لـ 23 عاماً مع الوحدة والمنتخب الوطني الإماراتي.

وقال مطر في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الوحدة وشباب الأهلي، رداً على سؤال حول إمكانية العدول عن قرار الاعتزال والاستمرار في الموسم المقبل:«لكل مجتهد نصيب، وأعرف أني أمتلك أفضل من هذا المستوى، لكن في النهاية هذا قرار واتخذته ولا رجعة فيه».

وشكل دخول مطر في الشوط الثاني من المباراة نقطة تحول انقلبت على إثرها النتيجة بعدما قدم مستوى مميزاً ونجح في إحراز هدف التعادل للوحدة، ليواصل هز الشباك في الدوري الإماراتي للموسم الـ 23 على التوالي، وتسجيله هدفين هذا الموسم.

وعادل مطر بهدفه في مرمى شباب الأهلي رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق، ورفع رصيده إلى 101 هدف في الدوري مع الوحدة، ليصبح اللاعب رقم 12 الذي يدخل المئوية في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، وتاسع هداف مواطن يتجاوز 100 هدف في الدوري الإماراتي على مر تاريخه.


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