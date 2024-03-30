كأس منصور بن زايد.. حضور متميز ونجاح لافت على مدار 11 عاماً

أكدت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم تميزها بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الحادية عشرة من البطولة، لتسجل حضورها القوي على صعيد البطولات الكروية في شهر رمضان المبارك، وعلى مدار 11 عاماً كانت واحداً من أبرز الأحداث في ظل مشاركة العديد من الفرق القوية ولاعبين مشاهير سواء على المستوى المحلي أو المحترفين.

وجاء فوز فريق مكتب الشؤون القانونية بلقب النسخة الـ11 عن جدارة واستحقاق على الرغم من أنها المشاركة الأولى للفريق في البطولة، محققاً إنجازاً بعدما أقصى فرقاً لها باع طويل في البطولة.

وأكد محمد شيكو مدرب فريق مكتب الشؤون القانونية المتوج بلقب النسخة الـ11 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، أن تحقيق كأس البطولة لم يكن سهلاً نظراً لقوة أغلب الفرق المشاركة والتنافسية العالية التي شهدتها البطولة منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أنه بداية من الدور ربع النهائي أي فريق كان قادراً على التتويج باللقب.

وقال: «هذه المرة الأولى التي أقود فيها فريقاً في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والبطولة شهدت منافسة كبيرة وحالفنا التوفيق في تحقيق اللقب على الرغم من صعوبة فريق دائرة القضاء في النهائي ومعاناتنا مع بعض الإصابات».



تميز

وصف أحمد سعيد زكي حارس مرمى فريق مكتب الشؤون القانونية، كأس منصور بن زايد بـ«البطولة الأوروبية» نظراً لقوة مبارياتها، وأنها ضمت مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن من ضمن 16 فريقاً شاركت، 10 فرق على الأقل كانت مرشحة لإحراز اللقب.

وقال: فريقنا كان لديه هدف منذ البداية بالمنافسة في الكأس تحت أي ظرف، وامتلكنا الثقة بأنفسنا وحالفنا التوفيق في النهائي.

وتألق زكي في ركلات الترجيح وقاد فريقه إلى إحراز لقب النسخة الحادية عشرة، ليحصل على لقب أفضل حارس في البطولة.

وعن تتويجه أفضل حارس، أضاف: لم أكن لأحصل على هذه الجائزة لولا زملائي ودورهم الكبير في الفريق، وتعاون الجميع على تحقيق الفوز، وخاصة أننا نمتلك أفضل خط دفاع وهداف البطولة.

وأشار زكي الذي يلعب في نادي بور فؤاد المصري إلى أنه ليس لديه مانع في اللعب في الإمارات، وأنه لعب لعدة أندية في مصر مثل الترسانة والأولمبي السكندري والإنتاج الحربي ومنتخب السويس وطنطا، وأن الأجواء في الإمارات تساعد على التألق.

وأعرب المصري أكثم سمير لاعب فريق دائرة القضاء، عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، مؤكداً أنها بداية جيدة في أول مشاركة له في كأس منصور بن زايد، وقال: حاولنا تحقيق اللقب إلا أن التوفيق لم يحالفنا في ضربات الترجيح في النهائي، والبطولة شهدت مستويات فنية عالية ولاعبين محترفين من البرتغال والبرازيل، إلى جانب لاعبين من مصر والمغرب ودول إفريقية عدة.

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