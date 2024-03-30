22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في كاراتيه الألعاب الخليجية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاراتيه، حالة الطوارئ استعداداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 إبريل حتى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار خليجنا واحد.. شبابنا واعد.

ووقع الاختيار على 22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في مسابقات الكاتا والكوميتيه، وهم: شيخة اليافعي «كاتا انسات»،

وراشد الحجاج «كاتا شباب»، وشيخة محمد، وملك عبدالله، وخديجة سعيد، وشيخة مروان، ومهرة يعقوب، وشذى بلال، وشما علي، وشما مروان «الكوميتيه أنسات»، وراشد خالد، وخليفة أحمد، وعبدالعزيز سالم، وراشد سعيد، وراشد خليل، وعبدالله أحمد، و مبارك عبيد، وعلي صالح، و راشد أحمد، وعلي محمد، وعبدالله علي، ويعقوب علي «الكوميتيه شباب»

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة، من خلال جرعات تدريبية متنوعة تحت قيادة مدربي المنتخب نادر بيجي، ووحيد حسيني، وناصر حسيني.



من جانبه، أعرب أحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، عن تفاؤله بالمشاركات المقبلة، والتي من ضمنها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، فقال: سنكون على أتم الاستعداد لتقديم الأفضل رغم علمنا بصعوبة هذه المنافسات، وسيقام المعسكر استعداداً للبطولة على 3 مراحل التجمع الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين بنادي الشارقة الرياضي، والتجمع الثاني من 3 حتى 8 إبريل وسيحدد المكان لاحقاً ويعد نادي اتحاد كلباء هو الأوفر حظاً، أما التجمع الثالث سيكون من 12 حتى 23 إبريل بنادي الشارقة الرياضي.





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