انفجارات في مستودع ذخيرة للجيش الإندونيسي قرب جاكرتا

أعلن الجيش الإندونيسي أن انفجارات دمّرت السبت مستودعا للذخائر العسكرية في ضواحي العاصمة جاكرتا، ولم يُفد على الفور بسقوط ضحايا.

وسمع دوي انفجار أول قرابة الساعة 18,00 (11,00 ت غ) في مستودع يُستخدم لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية في مجمّع عسكري في غرب جزيرة جاوة، قرب جاكرتا.

وقال القائد العسكري في مدينة جاكرتا محمد حسن خلال مؤتمر صحافي متلفز إنه "عند الساعة 18,05 شوهد دخان في المستودع ووقعت انفجارات".

وفيما اجتاحت النيران المستودع أجلت السلطات سكان الجوار إلى نواح أكثر أمانا، وفق القائد العسكري.

وأوضح حسن "نؤكد لكم أن لا وفيات في الوقت الراهن لكن لا يمكننا دخول الموقع بسبب انفجارات أقل حدّة ما زالت تقع".

وتلقى الجيش تقارير تفيد بأن قذائف أو مقذوفات ربّما سقطت في المناطق المحيطة وحضّ السكان على عدم لمسها.

ولفت حسن إلى أن المستودع الذي وقعت فيه الانفجارات غير موصول بالكهرباء وأشار إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ذخيرة "منتهية الصلاحية" و"غير مستقرة".

وقال "نشتبه بأن هذا (الانفجار) نجم عن ذخيرة منتهية الصلاحية"، وأشار إلى احتمال أن تكون "المواد الكيميائية والمتفجرة غير مستقرة".

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