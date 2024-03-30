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براند دبي يطلق دليل قراء العشر الأواخر في مساجد دبي

3/30/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، دليلاً تفاعلياً يضم قائمة بأسماء قراء العشر الأواخر في مساجد الإمارة.

يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة الأدلة التفاعلية التي يطلقها براند دبي على مدار العام، وفي سياق حملة "رمضان في دبي"، حيث يسلّط الضوء على مجموعة من أهم قراء العالم الإسلامي، المشاركين في إحياء ليالي رمضان خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل في صلاتي التراويح والقيام.

للاطلاع على دليل القراء اضغط هن

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