زيلينسكي يقيل عدداً من مستشاريه وسط الوضع العسكري الصعب في أوكرانيا



أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مستشارين وسط الوضع العسكري الصعب الراهن في أوكرانيا.

وشمل القرار سيرهي شيفير مساعد زيلينسكي الذي شغل منصبه منذ 2019، وفقا لمرسوم نشر اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن متحدثا صحفيا برر الإقالات بـ "اختيار أفضل الأفراد" في المكتب الرئاسي.

واستبدل زيلينسكي عددا من المسؤولين الكبار عدة مرات في الأشهر القليلة الأخيرة .

وحدثت ضجة في

فبراير عندما تمت إقالة رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني ليحل محله أوليكسندر سيرسكي.

وبعد ما يربو على سنتين من الحرب بات الوضع الآن في أوكرانيا على الجبهة صعبا للغاية ويرجع هذا جزئيا إلى تذبذب واضطراب المساعدات الغربية.







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