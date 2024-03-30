هولندا تعلن إطلاق سراح جميع الرهائن والقبض على المشتبه به



انتهت عملية احتجاز رهائن في هولندا استمرت ساعات السبت من دون سقوط ضحايا إذ أطلق سراح جميع المحتجزين الأربعة وألقت الشرطة القبض على المشتبه به.

وأفادت السلطات بعدم وجود سبب يدعوها إلى الاشتباه ب "دافع إرهابي" للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في بلدة إيده.

وذكرت الشرطة أنها تلقت تقارير عن عملية احتجاز رهائن عند الساعة 05,15 صباحا (04,15 ت غ) في مقهى "بيتيكوت"، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن رجلا "مشوّشا" اقتحم المكان فيما كان عمال ينظّفونه بعد حفلة.

وأفادت المدعية العامة مارتين كونست في مؤتمر صحافي بأن الرجل كان مسلّحا بـ"سكاكين عدة" عرضها على الرهائن.

وتحقق الشرطة أيضا بشأن حقيبة ظهر سوداء كان يحملها معه وسط تقارير مفادها أنه هدد باستخدام متفجرات.

وأكّدت السلطات لاحقا وجود متفجرات في الحقيبة.

وذكر الناطق باسم الشرطة آن يان أوسترهيرت أن عناصر الشرطة قدموا إلى الموقع في غضون دقائق، وباشروا فورا التفاوض مع الرجل.

وقال "لحسن الحظ جرى ذلك بشكل جيد"، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.

وقالت كونست إن المشتبه به معروف لدى الشرطة وسبق أن دين بالقيام بسلوك ينطوي على تهديد. وتجري تحقيقات لتحديد دوافعه ووضعه النفسي.

وأفاد رئيس الوزراء مارك روته "كل الاحترام والتقدير للشرطة وأجهزة الطوارئ والقوات الخاصة التي وضعت حدا لحادثة الرهائن.. بنجاح".

وأضاف "أتمنى لكل من تأثر قدرا أكبر من القوة للتعامل مع هذه الأحداث الصعبة".

دفعت الحادثة السلطات إلى نشر عدد كبير من القوات من بينها شرطة مكافحة الشغب وخبراء متفجرات.

وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان حوالى 150 مبنى قرب المقهى. كذلك، حُّولت مسارات القطارات بعيدا من البلدة كإجراء احترازي.

وبعد ساعات على بدء العملية، أُطلق بداية ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثّتها محطة "إن أو إس" العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم.

وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.

وأظهرت لقطات "إن أو إس" رجلا جاثيا على الأرض ويداه خلف ظهره بينما قيّده عناصر الشرطة بالأصفاد.

وقال رئيس بلدية إيده رينيه فيرهولست "إنه وضع فظيع بالنسبة إلى جميع هؤلاء الناس. أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم. آمل أن تحل المسألة الآن بشكل سريع وآمن".

وذكر أنه سيزور قريبا الرهائن، وهم موظفو المقهى.

وقال "واجههم رجل قال إن بحوزته متفجرات في حقيبته وهددهم بسكاكين. إنهم في صدمة تامة".





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