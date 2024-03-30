غزة.. قتلى وعشرات المصابين في إطلاق نار وتدافع اثناء تسليم المساعدات

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء تسليم مساعدات اليوم في غزة.

ونقل موقع"آي 24" الإسرائيلي عن الجمعية قولها إن الحادث وقع بعد أن تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالي 15 شاحنة من الدقيق والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع.

وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق بالقرب من نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر فيما كان يسمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر، بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالى 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.

وشهد دوار الكويت الكثير من الحوادث خلال عمليات توزيع سادتها الفوضى وأدت إلى سقوط قتلى، كالحادث الذي وقع في 23 مارس عندما اتهمت حماس الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار على حشد ينتظر المساعدات وقتل 21 شخصا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهلال الأحمر إن ثلاثة من القتلى الخمسة الذين سقطوا في ساعة مبكرة السبت، قضوا جراء إطلاق نار.

وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضا فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية. وحذر تقرير أممي في 19 مارس من أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، وتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت".

وقدر التقرير عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1,1 مليون فلسطيني أي نصف السكان.

والوضع مأسوي خصوصا في شمال قطاع غزة الذي لا يزال يسكنه بحسب الأمم المتحدة نحو 300 ألف شخص وحيث حذر التقرير من مجاعة "وشيكة.. قد تضرب في أي وقت بين منتصف مارس ومايو".

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