الأردن: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر



قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي في القاهرة.

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