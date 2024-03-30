Saturday, 30 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر

3/30/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي في القاهرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30032024000110011019ID1108039582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث