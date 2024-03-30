الأردن: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر

الأردن: يمكن التعامل مع المجاعة في غزة في وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر
التاريخ
3/30/2024 3:00:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي في القاهرة.
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