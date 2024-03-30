الجواد لوريل ريفر بطلاً لكأس دبي العالمي 2024

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت)، منافسات النسخة الثامنة والعشرين من "كأس دبي العالمي" في مضمار "ميدان" العالمي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وفاز الجواد "لوريل ريفر" بشوط "كأس دبي العالمي" الشوط الرئيسي والأغلى في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس "تاج أوشي" اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ28 في دبي.

وتمكن "لوريل ريفر" بشعار "جودمونت" تحت إشراف المدرب بوبات سيمار من حسم الشوط الأغلى الذي يمتد لمسافة 2000 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وبهذا الفوز حصل "لوريل ريفر" على جائزة مالية قدرها 6 ملايين و960 ألف دولار أمريكي، بينما حصل المركز الثاني على مبلغ مليونين و400 ألف دولار والثالث مليون و200 ألف دولار، والرابع 600 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 12 مليون دولار أمريكي برعاية طيران الإمارات.

وعلى مستوى الأشواط الثمانية فقد جاءت النتائج كالتالي.

توج الجواد تلال الخالدية بقيادة عادل الفريدي، بطلاً للشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى" على المسار الرملي، برعاية "ون زعبيل" والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار بمشاركة 13 خيلاً.

وحلق الجواد "تو ريفرز اوفر" بقيادة الفارس إدوين مالدونادو بلقب الشوط الثاني "جودلفين للميل" لمسافة 1600 متر "الفئة الثانية"، على المسار الرملي برعاية "إعمار" والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار.

وأحرز الجواد "تاور أوف لندن" لقب الشوط الثالث "كأس دبي الذهبي" لمسافة 3200 متر، على المسار العشبي برعاية "الطاير للسيارات".

وتوج الجواد كاليفورنيا سبانجل بطلاً للشوط الرابع "القوز للسرعة" لمسافة 1200 متر"عشبي" برعاية "عزيزي للتطوير العقاري" والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار.

وتوج الجواد فورأفر يونغ بطلاً للشوط الخامس "ديربي الإمارات" لمسافة 1900 متر "الفئة الثانية" على المسار الرملي برعاية "أتلانتس ذا رويال"

وتمكن "فوريفر يانج" من مزرعة "نورذرن" المملوكة للسيد سوسومو فوجيتا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، من حسم الشوط الخامس متفوقا على كل منافسيه.

وبهذا الفوز حصل "فوريفر يانج" على جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار أمريكي، بينما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 200 ألف والثالث 100 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط مليون دولار أمريكي برعاية أتلانتس ذا رويال.

وحلق الجواد توز بلقب الشوط السادس "دبي جولدن شاهين" برعاية نخيل.

وتمكن "توز" من اسطبلات "داكي" وإشراف المدرب بوبات سيمار، من حسم الشوط السادس بفارق مريح عن منافسيه.

وبهذا الفوز حصل " توز" على جائزة مالية قدرها مليون و160 ألف دولار أمريكي، بينما حصل المركز الثاني على مبلغ 400 ألف والثالث 200 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 2 مليون دولار أمريكي برعاية نخيل.

وتوج الجواد فاكتور شيفال بطلاً للشوط السابع "دبي تيرف" برعاية دي بي وورلد.

وتمكن "فاكتور شيفال" المملوك لمزرعة "ماكراكن" وإشراف المدرب جيروم رينار، من حسم الشوط السابع متفوقة على منافسيها.

وبهذا الفوز حصل "فاكتور شيفال" على جائزة مالية قدرها مليونين و900 ألف دولار أمريكي، بينما حصل المركز الثاني على مبلغ مليون دولار والثالث 500 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 5 ملايين دولار أمريكي برعاية موانئ دبي العالمية.

وفاز الجواد ريبلز رومانس بالقب الشوط الثامن "دبي شيماء كلاسيك" برعاية ساعات لونجين.

وتمكن "ريبيلز رومانس" المملوك لاسطبلات "جودلفين" وتحت إشراف المدرب شارلي آبلبي من حسم الشوط الثامن الذي يمتد لمسافة 2410 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، متفوقا على منافسيه بفارق مريح.

وبهذا الفوز حصل "ريبيلز رومانس" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين و480 ألف دولار أمريكي، بينما المركز الثاني على مبلغ مليون و200 ألف دولار والثالث 600 ألف دولار، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط 6 ملايين دولار أمريكي برعاية لونجين.

وشهدت منافسات الكأس هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، حيث تنافس في أشواط الكأس التسعة 120 خيلاً من 14 دولة، أملا في الفوز بجوائز الحدث التي يصل مجموعها إلى 30.5 مليون دولار.

حضر أمسية كأس دبي العالمي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، ولفيف من مُلّاك الخيول والمربين وعشاق سباقات الخيل من حول العالم.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول؛ وقد تُوّج الجواد "سيجار" لمالكه ألين بولسون بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.





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