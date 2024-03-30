حمدان بن محمد يتوج «لوريل ريفر» بطلاً لكأس دبي العالمي 2024

توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجواد "لوريل ريفر" بشوط "كأس دبي العالمي" الشوط الرئيسي والأغلى في أمسية كأس دبي العالمي بقيادة الفارس "تاج أوشي" اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ28 في دبي.

وتمكن "لوريل ريفر" بشعار "جودمونت" تحت إشراف المدرب بوبات سيمار من حسم الشوط الأغلى الذي يمتد لمسافة 2000 متر على أرضية رملية وهو سباق من الفئة الأولى مخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وشهدت منافسات الكأس هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومربي ومدربي الخيول ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم، حيث تنافس في أشواط الكأس التسعة 120 خيلاً من 14 دولة، أملا في الفوز بجوائز الحدث التي يصل مجموعها إلى 30.5 مليون دولار.

يذكر أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل، قد انطلق في العام 1996، وأقيمت منافسات نسخته الأولى على مضمار ند الشبا في دبي، كثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية آنذاك لجعل دبي قبلة للرياضيين العالميين خاصة على صعيد سباقات الخيول؛ وقد تُوّج الجواد "سيجار" لمالكه ألين بولسون بلقب النسخة الأولى من الكأس بقيادة الفارس جيري بيلي.









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