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البرلمان الصومالي يصادق بالأغلبية على استكمال الدستور

3/30/2024 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا) -- صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم السبت بالأغلبية الساحقة على استكمال دستور البلاد بعد جلسات مناقشة عدة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أعلن أنه صوت لصالح المصادقة على الدستور 254 نائبا بمعدل مجموع من حضروا جلسة اليوم.
وأضافت الوكالة أن من أهم البنود التي تم إجراء التعديل عليها في الدستور تلك التي تنص على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب كما يقوم بدوره بتعيين رئيس الوزراء وإقالته.
ووفقا للنسخة المعدلة من الدستور الصومالي المؤقت يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا. (النهاية)

ا س م / ا ب خ




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