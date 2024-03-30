البرلمان الصومالي يصادق بالأغلبية على استكمال الدستور

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا) -- صادق البرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم السبت بالأغلبية الساحقة على استكمال دستور البلاد بعد جلسات مناقشة عدة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أعلن أنه صوت لصالح المصادقة على الدستور 254 نائبا بمعدل مجموع من حضروا جلسة اليوم.
وأضافت الوكالة أن من أهم البنود التي تم إجراء التعديل عليها في الدستور تلك التي تنص على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب كما يقوم بدوره بتعيين رئيس الوزراء وإقالته.
ووفقا للنسخة المعدلة من الدستور الصومالي المؤقت يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا. (النهاية)
ا س م / ا ب خ
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