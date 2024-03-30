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العراق يعلن تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن

3/30/2024 2:31:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم السبت تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع الأردن الذي يزود مدينة (الرطبة) بمحافظة (الأنبار) العراقية بالطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل افتتح مشروع الربط في حفل رسمي أقيم قرب الحدود العراقية - الأردنية وتابع ميدانيا سريان أحمال الخطوط والمحطات المتنقلة وشبكات التوزيع لصالح مدينة (الرطبة).
واوضح فاضل إن خط الربط الكهربائي يمتد بطول 330 كيلومترا داخل الأراضي العراقية إضافة إلى ستة كيلومترات داخل الأراضي الأردنية وبجهد (123 كيلو فولت) وبسعة نقل قدرها 40 ميغاواط في مرحلته الأولى.
وأشار إلى أن طاقة الخط سترتفع في المرحلة الثانية إلى 150 ميغاواط لتزويد محطة كهرباء القائم بالطاقة بجهد (400 كيلو فولت) ثم ترتفع لاحقا إلى 500 ميغاواط لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة (الأنبار).
يذكر ان العراق يعمل على تعويض النقص في الطاقة لديه عبر مد شبكات ربط كهربائية مع عدد من دول الجوار فيما يواصل استيراد الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء لديه. (النهاية)

ع ح ه / م ع ح ع




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