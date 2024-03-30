العراق يعلن تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم السبت تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع الأردن الذي يزود مدينة (الرطبة) بمحافظة (الأنبار) العراقية بالطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل افتتح مشروع الربط في حفل رسمي أقيم قرب الحدود العراقية - الأردنية وتابع ميدانيا سريان أحمال الخطوط والمحطات المتنقلة وشبكات التوزيع لصالح مدينة (الرطبة).
واوضح فاضل إن خط الربط الكهربائي يمتد بطول 330 كيلومترا داخل الأراضي العراقية إضافة إلى ستة كيلومترات داخل الأراضي الأردنية وبجهد (123 كيلو فولت) وبسعة نقل قدرها 40 ميغاواط في مرحلته الأولى.
وأشار إلى أن طاقة الخط سترتفع في المرحلة الثانية إلى 150 ميغاواط لتزويد محطة كهرباء القائم بالطاقة بجهد (400 كيلو فولت) ثم ترتفع لاحقا إلى 500 ميغاواط لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة (الأنبار).
يذكر ان العراق يعمل على تعويض النقص في الطاقة لديه عبر مد شبكات ربط كهربائية مع عدد من دول الجوار فيما يواصل استيراد الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء لديه. (النهاية)
ع ح ه / م ع ح ع
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