Saturday, 30 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

3/30/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا)-- واصلت مصر جهودها على مدار أيام ال28 وال29 وال30 من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان ان ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية استمرت في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.
وأضاف أن الطلعات اليومية للطائرات المصرية تواصلت بالتعاون مع نظيراتها من الأردن ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برا داخل القطاع.(النهاية)

ا س م / أ م س



MENAFN30032024000071011013ID1108039514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث