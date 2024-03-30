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رئيس الوزراء المصري: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع المقبل

3/30/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا)-- قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستصل الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي في تصريحات تلفزيونية في ختام جولته بعدد من المصانع في مدينة (العاشر من رمضان) موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على البرنامج المصري بصورة نهائية حيث تم رفع البرنامج من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة مضيفا أن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من "صفقة رأس الحكمة" مع بداية شهر مايو المقبل.
وأشار مدبولي إلى أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية مؤكدا أن الأمور عادت لطبيعتها في هذا الصدد.
وذكر "نضع نصب أعيننا جميع الموارد التي يمكن أن تجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي ونعمل بالتوازي مع ذلك على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية التي تنخفض بطبيعة الحال عندما يزيد الإنتاج المحلي وترتفع الصادرات".
وأوضح أن حجم الصادرات يقدر بحوالي 53 مليار دولار لهذا العام والعام الماضي متأثرا بالأزمة وأن الحكومة تستهدف من خلال خطتها الحالية زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 إلى 20 في المئة وفقا لكل قطاع.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه وفقا لخطة الحكومة المصرية يتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وذكر أن هذه الرؤية للحكومة لا تقتصر على المدى القصير بل تمتد للمدى المتوسط خلال السنوات الست القادمة بهدف أن تكون الدولة المصرية قادرة على حل مشكلتها وتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة بحيث لا تتعرض مرة أخرى للأزمة التي مرت بها خلال الفترة السابقة.
وشدد مدبولي على أن أولويات الحكومة هي تلبية الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكد أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلا وعدم التعرض مرة أخرى لأي اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.
وتابع "لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن الشهر الماضي توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار وذلك عقب قرارات اقتصادية بالسماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق. (النهاية)

ا س م / م م ج




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