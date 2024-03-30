Saturday, 30 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى (شنغن) جزئيا بدءا من غد الأحد

3/30/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول رومانيا وبلغاريا الى منطقة (شنغن) غدا الأحد بعد 13 عاما من الانتظار ولا يشمل هذا الإجراء الحدود البرية.
وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان ان القرار يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية فيما تبقى إجراءات التفتيش قائمة على الحدود البرية وذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان ان انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "عائلة شنغن" يعد نجاحا كبيرا لكلا البلدين ولحظة تاريخية لمنطقة (شنغن) أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم ".
يذكر ان بلغاريا ورومانيا العضوين في الاتحاد الاوروبي اتخذتا منذ ديسمبر الماضي حسب ما جاء في تقرير المفوضية الاوروبية جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد (شنغن).
وسيحتاج مجلس الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول (شنغن) الأخرى فيما ستواصل المفوضية تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار بشأن الحدود البرية في عام 2024. (النهاية)

ح ت ص / أ م س



MENAFN30032024000071011013ID1108039512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث