بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى (شنغن) جزئيا بدءا من غد الأحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت دخول رومانيا وبلغاريا الى منطقة (شنغن) غدا الأحد بعد 13 عاما من الانتظار ولا يشمل هذا الإجراء الحدود البرية.
وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان ان القرار يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية فيما تبقى إجراءات التفتيش قائمة على الحدود البرية وذلك بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان ان انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "عائلة شنغن" يعد نجاحا كبيرا لكلا البلدين ولحظة تاريخية لمنطقة (شنغن) أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم ".
يذكر ان بلغاريا ورومانيا العضوين في الاتحاد الاوروبي اتخذتا منذ ديسمبر الماضي حسب ما جاء في تقرير المفوضية الاوروبية جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد (شنغن).
وسيحتاج مجلس الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول (شنغن) الأخرى فيما ستواصل المفوضية تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار بشأن الحدود البرية في عام 2024. (النهاية)
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