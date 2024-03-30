البحرين ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 30 - 3 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم السبت بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة ورفع قدرة نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وحثت وزارة الخارجية البحرينية في بيان المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة من دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية.
ودعت الى حماية المدنيين ومنع تهجيرهم قسريا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الأول من أمس الخميس تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو معوقات. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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