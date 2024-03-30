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البحرين ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

3/30/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 30 - 3 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم السبت بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة ورفع قدرة نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وحثت وزارة الخارجية البحرينية في بيان المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة من دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية.
ودعت الى حماية المدنيين ومنع تهجيرهم قسريا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الأول من أمس الخميس تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو معوقات. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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