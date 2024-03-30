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البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية من قراصنة في بحر العرب

3/30/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 3 (كونا)-- أعلنت البحرية الهندية اليوم السبت أنها أنقذت سفينة صيد إيرانية و23 من طاقمها بعد اختطافها من مسلحين في بحر العرب.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية في بيان إن سفينتي (اي اين ايس سوميدا) و(اي اين ايس تريشول) الحربيتين حررتا سفينة صيد إيرانية تدعى (الكامبر) بعد 12 ساعة من اختطافها على يد قراصنة في بحر العرب.
وأضاف البيان أن البحرية الهندية أطلقت عملية تحرير سفينة الصيد الإيرانية بعد ورود معلومات عن هجوم القراصنة عليها.
وأوضح أن القوات الهندية نجحت في إجبار القراصنة التسعة المسلحين على الاستسلام فيما أكملت الفرق المتخصصة التابعة للبحرية الهندية فحوصات التعقيم وصلاحية السفينة للإبحار كما تم إجراء فحص طبي شامل للطاقم المكون من 23 باكستانيا قبل السماح للسفينة بمواصلة أنشطة الصيد.
وأخذت البحرية الهندية القراصنة إلى الهند لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون مكافحة القرصنة البحرية. (النهاية)

ا ت ك / أ م س



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