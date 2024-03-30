البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية من قراصنة في بحر العرب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 30 - 3 (كونا)-- أعلنت البحرية الهندية اليوم السبت أنها أنقذت سفينة صيد إيرانية و23 من طاقمها بعد اختطافها من مسلحين في بحر العرب.
وقال المتحدث باسم البحرية الهندية في بيان إن سفينتي (اي اين ايس سوميدا) و(اي اين ايس تريشول) الحربيتين حررتا سفينة صيد إيرانية تدعى (الكامبر) بعد 12 ساعة من اختطافها على يد قراصنة في بحر العرب.
وأضاف البيان أن البحرية الهندية أطلقت عملية تحرير سفينة الصيد الإيرانية بعد ورود معلومات عن هجوم القراصنة عليها.
وأوضح أن القوات الهندية نجحت في إجبار القراصنة التسعة المسلحين على الاستسلام فيما أكملت الفرق المتخصصة التابعة للبحرية الهندية فحوصات التعقيم وصلاحية السفينة للإبحار كما تم إجراء فحص طبي شامل للطاقم المكون من 23 باكستانيا قبل السماح للسفينة بمواصلة أنشطة الصيد.
وأخذت البحرية الهندية القراصنة إلى الهند لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون مكافحة القرصنة البحرية. (النهاية)
ا ت ك / أ م س
MENAFN30032024000071011013ID1108039510
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