الدوري الانجليزي.. (توتنهام هوتسبر) يفوز بهدفين على (لوتون تاون) ويصعد لرابع الترتيب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 3 (كونا)-- صعد نادي (توتنهام هوتسبر) مؤقتا إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد فوزه بصعوبة على ضيفه (لوتون تاون) بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة ال29 التي جمعتهما اليوم السبت.
ولم تمض ثلاث دقائق على بداية المباراة حتى نجح الضيوف في اقتناص هدف السبق عن طريق المهاجم الهولندي تاهيت تشونغ.
وانتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة ال51 لتعديل الكفة بهدف وقعه مدافع (لوتون تاون) البوركينابي عيسى كابوري في مرماه بطريق الخطأ.
وقبل نهاية الوقت الرسمي بأربع دقائق منح المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام) هدف الفوز وثلاث نقاط ثمينة سمحت للفريق بالصعود مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز (نيوكاسل يونايتد) على ضيفه (ويستهام يونايتد) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتغلب (بورنموث) على (ايفرتون) بهدفين لهدف.
وتعادل (نوتنغهام فورست) مع (كريستال بالاس) بهدف لمثله وتعادل (تشيلسي) و (بيرنلي) بهدفين لمثلهما بينما تعادل (شيفيلد يونايتد) مع (فولهام) بثلاثة أهداف لمثلها.
وبهذه النتائج حافظ (ويستهام) رغم خسارته على مركزه السابع بمجموع 44 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ملاحقه (نيوكاسل) بينما يحتل (تشيلسي) المركز ال11 برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن (فولهام) ونقطتين عن (بورنموث).
ويحتل (كريستال بالاس) المركز ال14 بمجموع 30 نقطة ويوجد (ايفرتون) في المركز ال16 برصيد 25 نقطة يليه (نوتنغهام فورست) ب 22 نقطة وبفارق الأهداف عن (لوتون تاون) ثم (بيرنلي) ب18 نقطة وأخيرا (شيفيلد يونايتد) ب15 نقطة.
يذكر أن ثلاثي المقدمة (أرسنال) و (ليفربول) و (مانشستر سيتي) سيخوضون لقاءات هذه الجولة غدا الأحد عندما يستقبل (ليفربول) نادي (برايتون) بينما يحل المتصدر (أرسنال) ضيفا على (السيتي) في القمة المنتظرة على ملعب (الاتحاد). (النهاية)
م ر ن / م م ج
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