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الدوري الانجليزي.. (توتنهام هوتسبر) يفوز بهدفين على (لوتون تاون) ويصعد لرابع الترتيب

3/30/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 30 - 3 (كونا)-- صعد نادي (توتنهام هوتسبر) مؤقتا إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد فوزه بصعوبة على ضيفه (لوتون تاون) بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة ال29 التي جمعتهما اليوم السبت.
ولم تمض ثلاث دقائق على بداية المباراة حتى نجح الضيوف في اقتناص هدف السبق عن طريق المهاجم الهولندي تاهيت تشونغ.
وانتظر أصحاب الأرض إلى غاية الدقيقة ال51 لتعديل الكفة بهدف وقعه مدافع (لوتون تاون) البوركينابي عيسى كابوري في مرماه بطريق الخطأ.
وقبل نهاية الوقت الرسمي بأربع دقائق منح المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام) هدف الفوز وثلاث نقاط ثمينة سمحت للفريق بالصعود مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة.
وفي مباريات أخرى جرت اليوم فاز (نيوكاسل يونايتد) على ضيفه (ويستهام يونايتد) بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتغلب (بورنموث) على (ايفرتون) بهدفين لهدف.
وتعادل (نوتنغهام فورست) مع (كريستال بالاس) بهدف لمثله وتعادل (تشيلسي) و (بيرنلي) بهدفين لمثلهما بينما تعادل (شيفيلد يونايتد) مع (فولهام) بثلاثة أهداف لمثلها.
وبهذه النتائج حافظ (ويستهام) رغم خسارته على مركزه السابع بمجموع 44 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ملاحقه (نيوكاسل) بينما يحتل (تشيلسي) المركز ال11 برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن (فولهام) ونقطتين عن (بورنموث).
ويحتل (كريستال بالاس) المركز ال14 بمجموع 30 نقطة ويوجد (ايفرتون) في المركز ال16 برصيد 25 نقطة يليه (نوتنغهام فورست) ب 22 نقطة وبفارق الأهداف عن (لوتون تاون) ثم (بيرنلي) ب18 نقطة وأخيرا (شيفيلد يونايتد) ب15 نقطة.
يذكر أن ثلاثي المقدمة (أرسنال) و (ليفربول) و (مانشستر سيتي) سيخوضون لقاءات هذه الجولة غدا الأحد عندما يستقبل (ليفربول) نادي (برايتون) بينما يحل المتصدر (أرسنال) ضيفا على (السيتي) في القمة المنتظرة على ملعب (الاتحاد). (النهاية)

م ر ن / م م ج



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