مصر والأردن وفرنسا: ضرورة إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا)-- دعت مصر وفرنسا والأردن اليوم السبت الى إيقاف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا ستيفان سيجورنيه والأردن أيمن الصفدي بالقاهرة لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
وطالب البيان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام (2712) و(2720) و(2728) بما في ذلك تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج الفوري عن جميع الاسرى.
وشدد على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967.
ودان جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر البيان من التبعات المروعة للوضع الإنساني والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة مؤكدا الرفض لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا إيقاف إطلاق النار والاسرى والمحتجزين.
ودعا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
وطالب البيان الكيان المحتل بإزالة جميع العقبات والسماح باستخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأثنى على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي لا غنى عنها وتلعب دورا حاسما في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وعارض أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي 5ر1 مليون نازح فلسطيني مؤكدا أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
ودعا البيان الى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية معربا عن القلق العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع وهو ما تلتزم به فرنسا باعتبارها عضوا دائما في المجلس. (النهاية)
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