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مصر والأردن وفرنسا: ضرورة إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

3/30/2024 2:31:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 3 (كونا)-- دعت مصر وفرنسا والأردن اليوم السبت الى إيقاف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا ستيفان سيجورنيه والأردن أيمن الصفدي بالقاهرة لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
وطالب البيان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام (2712) و(2720) و(2728) بما في ذلك تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج الفوري عن جميع الاسرى.
وشدد على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967.
ودان جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر البيان من التبعات المروعة للوضع الإنساني والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة مؤكدا الرفض لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا إيقاف إطلاق النار والاسرى والمحتجزين.
ودعا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024.
وطالب البيان الكيان المحتل بإزالة جميع العقبات والسماح باستخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأثنى على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي لا غنى عنها وتلعب دورا حاسما في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وعارض أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي 5ر1 مليون نازح فلسطيني مؤكدا أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
ودعا البيان الى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية معربا عن القلق العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وأكد ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع وهو ما تلتزم به فرنسا باعتبارها عضوا دائما في المجلس. (النهاية)

ع ف ف / أ م س




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