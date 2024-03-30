الصحة في غزة تحذر من خطر حقيقي على صحة المرضى في مجمع الشفاء الطبي
التاريخ
3/30/2024 2:30:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 مرضى محاصرين جرى تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء ودواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين و 60 من الطواقم الطبية.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية.
وقالت وزارة الصحة إن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق، داعية الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.
--(بترا)
ا ش/أز/ هـ ح
30/03/2024 20:44:45
MENAFN30032024000117011021ID1108039506
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