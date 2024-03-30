Saturday, 30 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة في غزة تحذر من خطر حقيقي على صحة المرضى في مجمع الشفاء الطبي

3/30/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 مرضى محاصرين جرى تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء ودواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين و 60 من الطواقم الطبية.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية.
وقالت وزارة الصحة إن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق، داعية الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.
--(بترا)
ا ش/أز/ هـ ح
30/03/2024 20:44:45

MENAFN30032024000117011021ID1108039506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث