الصحة في غزة تحذر من خطر حقيقي على صحة المرضى في مجمع الشفاء الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي ما زال هناك 107 مرضى محاصرين جرى تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء ودواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين و 60 من الطواقم الطبية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية.

وقالت وزارة الصحة إن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق، داعية الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.

--(بترا)

ا ش/أز/ هـ ح

30/03/2024 20:44:45