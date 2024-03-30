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سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من قبرص إلى غزة

3/30/2024 2:30:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- أعلن مسؤول قبرصي، اليوم السبت، أن سفينة مساعدات ثانية تستعد للإبحار من ميناء لارنكا إلى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي سلكته سفينة أولى قامت بإفراغ حمولتها وأبحرت عائدة إلى الجزيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القبرصية، تيودوروس غوتسيس، للإذاعة القبرصية الرسمية، إن السفينة الثانية التي تحمل اسم "جينيفر" تستعد للإبحار إلى القطاع الفلسطيني اليوم السبت أو غداً، من ميناء مدينة لارنكا.
وأضاف أن "مسؤولين من الدول المشاركة في المبادرة القبرصية سيجتمعون الخميس المقبل للبحث في الخطوات التالية لزيادة الكميات والرحلات إلى غزة.
وقالت منظمة وورلد سنترال كيتشن، (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأميركية، إن السفينة "جينيفر" تحمل 240 طناً من الأغذية، لكن الأحوال الجوية السيئة جعلت من الصعب توقع موعد إبحارها إلى غزة ومتى تقوم السفينة الأولى "أوبن آرمز" برحلة العودة.
---(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
30/03/2024 20:41:53

MENAFN30032024000117011021ID1108039505

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