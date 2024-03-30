توزيع الكهرباء تطلق حملة افعل الخير في شهر الخير بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)-تستعد شركة توزيع الكهرباء لإطلاق حملة "افعل الخير في شهر الخير" يوم غد الأحد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

وتهدف الحملة التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية وتعزيز العطاء، إلى دعم 500 أسرة عفيفة في مختلف مواقع عمل الشركة، عبر توزيع قسائم غذائية تمكنهم من الحصول على مواد تموينية أساسية من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، سيبدأ التوزيع من مواقع عدة تشمل الكرك وقصبة الطفيلة، مروراً بلواء الحسا ومعان وقصبة العقبة، ومن ثم لواء القويرة والشونة الشمالية والرويشد والأزرق، في جهد يُظهر التزام الشركة والمؤسسة بدعم المجتمعات المحلية وتقديم يد العون للأسر الأكثر حاجة.

وتجسد هذه المبادرة قيم التكافل والتعاضد التي تعتبر ركائز أساسية في المجتمع، وتؤكد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، خصوصاً في الشهر الفضيل الذي يحث فيه الدين الإسلامي على الخير والعطاء.

--(بترا)

م ف/أز/ هـ ح

30/03/2024 20:32:49