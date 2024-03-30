إربد: ندوة حول التغير المناخي وتأثيره على المياه والقطاع الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 آذار (بترا)- نظمت جمعية الأقحوان الأبيض البيئية، اليوم السبت، ندوة بيئية حول التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه والبيئة والقطاع الزراعي في الأردن.
وقال رئيس الجمعية، جميل القرشي، إن أهمية انعقاد هذه الندوة تنبع من مشكلة نقص المياه في الأردن باعتبارها من التحديات التي تهدد التنمية المستدامة في ظل ظروف التغير المناخي، وإيجاد الحلول الممكنة؛ نظرا لأهمية الموارد المائية والقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور توفيق الرحيمي من وزارة المياه والري إلى أن تغير المناخ قضية حساسة لها آثار كبيرة وواسعة النطاق على كوكبنا، ويؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار وأنماط الطقس، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات ما يزيد من مخاطر الفيضانات وتهديدات أكثر خطورة على القطاع الزراعي.
وأكد الرحيمي أهمية تبني جميع الأفراد لخيارات أقل ضرراً على البيئة، باعتبارهم جزءاً من الحل، للمساعدة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
30/03/2024 20:02:32
MENAFN30032024000117011021ID1108039503
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