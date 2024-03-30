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إربد: ندوة حول التغير المناخي وتأثيره على المياه والقطاع الزراعي

3/30/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 آذار (بترا)- نظمت جمعية الأقحوان الأبيض البيئية، اليوم السبت، ندوة بيئية حول التغير المناخي وتأثيره على مصادر المياه والبيئة والقطاع الزراعي في الأردن.
وقال رئيس الجمعية، جميل القرشي، إن أهمية انعقاد هذه الندوة تنبع من مشكلة نقص المياه في الأردن باعتبارها من التحديات التي تهدد التنمية المستدامة في ظل ظروف التغير المناخي، وإيجاد الحلول الممكنة؛ نظرا لأهمية الموارد المائية والقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور توفيق الرحيمي من وزارة المياه والري إلى أن تغير المناخ قضية حساسة لها آثار كبيرة وواسعة النطاق على كوكبنا، ويؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار وأنماط الطقس، فضلاً عن ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات ما يزيد من مخاطر الفيضانات وتهديدات أكثر خطورة على القطاع الزراعي.
وأكد الرحيمي أهمية تبني جميع الأفراد لخيارات أقل ضرراً على البيئة، باعتبارهم جزءاً من الحل، للمساعدة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
30/03/2024 20:02:32

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