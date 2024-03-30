الآلاف في لندن يطالبون بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 30 آذار (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في وسط لندن اليوم السبت للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدأ المتظاهرون بالسير من ميدان راسل وسط لندن منتصف النهار، وانتهى بهم التجمع في ميدان الطرف الأغر.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وكتب عليها "أوقفوا الحرب الآن" و"أوقفوا المجازر الإسرائيلية"، وهتفوا "فلسطين حرة".

كما شهدت مدن بيرمنغهام وبريستول وليدز وبورتسموث وشيفيلد اليوم أيضا مسيرات وتجمعات منددة بالحرب على غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

--(بترا)

رش/أز/ هـ ح

30/03/2024 19:23:46