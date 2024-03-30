الآلاف في لندن يطالبون بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 30 آذار (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في وسط لندن اليوم السبت للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبدأ المتظاهرون بالسير من ميدان راسل وسط لندن منتصف النهار، وانتهى بهم التجمع في ميدان الطرف الأغر.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وكتب عليها "أوقفوا الحرب الآن" و"أوقفوا المجازر الإسرائيلية"، وهتفوا "فلسطين حرة".
كما شهدت مدن بيرمنغهام وبريستول وليدز وبورتسموث وشيفيلد اليوم أيضا مسيرات وتجمعات منددة بالحرب على غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
30/03/2024 19:23:46
MENAFN30032024000117011021ID1108039502
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