Saturday, 30 March 2024 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الآلاف في لندن يطالبون بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

3/30/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 30 آذار (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في وسط لندن اليوم السبت للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبدأ المتظاهرون بالسير من ميدان راسل وسط لندن منتصف النهار، وانتهى بهم التجمع في ميدان الطرف الأغر.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وكتب عليها "أوقفوا الحرب الآن" و"أوقفوا المجازر الإسرائيلية"، وهتفوا "فلسطين حرة".
كما شهدت مدن بيرمنغهام وبريستول وليدز وبورتسموث وشيفيلد اليوم أيضا مسيرات وتجمعات منددة بالحرب على غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
30/03/2024 19:23:46

MENAFN30032024000117011021ID1108039502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث