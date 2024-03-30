غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تطال مركزا للجيش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 30 آذار( بترا)- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، غاراته على البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وصولا إلى منطقة البقاع الغربي.
وأفاد مصدر أمني لبناني أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت بعد ظهر اليوم على ساتر لموقع للجيش اللبناني في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية جسيمة وتدمير ممنهج للمنازل.
وأضاف" أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات الناقورة، مروحين، طيرحرفا والخيام بالتوازي مع قصف بالقذائف المدفعية، فيما حلّق الطيران الحربي فوق منطقة الزهراني".
وأشار إلى أن "الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثف طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح على علو متوسط".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
30/03/2024 18:32:57
MENAFN30032024000117011021ID1108039501
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.