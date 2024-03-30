غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تطال مركزا للجيش

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 30 آذار( بترا)- جدد الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، غاراته على البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل، وصولا إلى منطقة البقاع الغربي.

وأفاد مصدر أمني لبناني أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت بعد ظهر اليوم على ساتر لموقع للجيش اللبناني في بلدة عيتا الشعب، من دون وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية جسيمة وتدمير ممنهج للمنازل.

وأضاف" أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات الناقورة، مروحين، طيرحرفا والخيام بالتوازي مع قصف بالقذائف المدفعية، فيما حلّق الطيران الحربي فوق منطقة الزهراني".

وأشار إلى أن "الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثف طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى أجواء البقاع الغربي وإقليم التفاح على علو متوسط".

--(بترا)

ف ج/أز/ هـ ح

30/03/2024 18:32:57