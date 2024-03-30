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الشرطة البريطانية تحقق في حادث طعن صحافي بمؤسسة إعلامية إيرانية بلندن

3/30/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 30 آذار (بترا)-أعلنت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث طعن تعرض له يوم أمس الجمعة صحافي يعمل لصالح مؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة، تتخذ من بريطانيا مقرا.
وقالت شرطة لندن، اليوم السبت، إنه جرى العثور على الضحية، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، في ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانية مصابا بجروح في ساقه جراء اعتداء، مضيفة أنه نُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة ولا يوجد خطر على حياته.
وبحسب الشرطة فإن الدافع وراء الاعتداء غير واضح حتى الآن، لكن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، دومينيك مورفي، أكد أنه "بالنظر إلى وظيفة الضحية ومخاوفنا المعلنة بشأن التهديدات التي يتعرض لها موظفو هذه المؤسسة، فإن قيادة مكافحة الإرهاب تجري هذا التحقيق".
وأشار إلى "تهديدات عدة وُجهت لهذه المجموعة من الصحافيين الإيرانيين المستقلين في الآونة الأخيرة".
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
30/03/2024 18:28:09

MENAFN30032024000117011021ID1108039499

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