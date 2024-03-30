أمنية الشريك المؤسس في وقف ثريد تنفذ حملة لأهلنا في غزة خلال الشهر الفضيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- أعلنت شركة أمنية، الشريك المؤسس في وقف ثريد، عن تدشين شراكتها مع الوقف بالتبرع لتأمين وجبات طعام إفطار صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان لأهلنا في غزة.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تأتي هذه الشراكة، ضمن استراتيجية الشركة في المسؤولية الاجتماعية، حيث ستتبرع بآلاف الوجبات الغذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم تسليمها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية من خلال الإنزال الجوي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، إن الأهداف السامية التي يسعى وقف ثريد لتحقيقها والمتمثلة بمكافحة الجوع وسوء التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية جعلنا في أمنية ندخل كشركاء مؤسسين فيها، سيما وأنها تندرج تحت إطار جهودنا المستمرة لخدمة مجتمعنا الأردني، واستراتيجيتنا في المسؤولية الاجتماعية.

من جهته، أثنى رئيس مجلس التولية لوقف "ثريد"، وليد تحبسم، على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في سبيل دعم وتمكين المجتمعات الأقل حظاً.

يذكر أن وقف ثريد هو وقف خيري يسعى لمكافحة الجوع ونقص التغذية، وقد أُسّس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله سبحانه وتعالى عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أطلق الوقف مبادراته غزة 1 وغزة 2 دعماً لأهلنا في قطاع غزة.

--(بترا)

غ ح/أز/ هـ ح

30/03/2024 18:25:23