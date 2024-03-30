أمنية الشريك المؤسس في وقف ثريد تنفذ حملة لأهلنا في غزة خلال الشهر الفضيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار (بترا)- أعلنت شركة أمنية، الشريك المؤسس في وقف ثريد، عن تدشين شراكتها مع الوقف بالتبرع لتأمين وجبات طعام إفطار صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان لأهلنا في غزة.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تأتي هذه الشراكة، ضمن استراتيجية الشركة في المسؤولية الاجتماعية، حيث ستتبرع بآلاف الوجبات الغذائية لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم تسليمها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية من خلال الإنزال الجوي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، إن الأهداف السامية التي يسعى وقف ثريد لتحقيقها والمتمثلة بمكافحة الجوع وسوء التغذية، من خلال توفير وجبات غذائية جعلنا في أمنية ندخل كشركاء مؤسسين فيها، سيما وأنها تندرج تحت إطار جهودنا المستمرة لخدمة مجتمعنا الأردني، واستراتيجيتنا في المسؤولية الاجتماعية.
من جهته، أثنى رئيس مجلس التولية لوقف "ثريد"، وليد تحبسم، على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في سبيل دعم وتمكين المجتمعات الأقل حظاً.
يذكر أن وقف ثريد هو وقف خيري يسعى لمكافحة الجوع ونقص التغذية، وقد أُسّس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله سبحانه وتعالى عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية، ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، أطلق الوقف مبادراته غزة 1 وغزة 2 دعماً لأهلنا في قطاع غزة.
--(بترا)
غ ح/أز/ هـ ح
30/03/2024 18:25:23
MENAFN30032024000117011021ID1108039498
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