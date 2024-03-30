عمومية الممرضين تقر التقرير الإداري والمالي للعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- صادقت الهيئة العامة لنقابة الممرضين خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته أمس الجمعة، على التقرير الإداري والمالي للنقابة للعام 2023.

وقال نقيب الممرضين، خالد ربابعة، إن النقابة ستجري دراسة اكتوارية لواقع صندوق التقاعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته، في ظل أوضاع مالية صعبة تعاني منها صناديق التقاعد النقابية.

وأضاف أن قيمة الرواتب التقاعدية لم تكن تتجاوز 20 ألف دينار شهريا في العام 2018، والآن وصلت إلى 90 ألفا، مشيرا إلى أن النقابة كانت تعاني من ديون تقدر بـ 4 ملايين دينار والآن لديها موجودات مالية في البنوك تصل إلى 13 مليونا وتدر دخلاً يقدر ب 700 ألف دينار.

ودعا الممرضين إلى تسديد التزاماتهم المالية للنقابة، لافتا إلى أن 8 آلاف من أصل نحو 44 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية مسددين التزاماتهم للنقابة.

وبين ربابعة أنه في عام 2026 لن تجدد شهادات مزاولة المهنة إلا للمسددين لالتزاماتهم المالية، وأن النقابة تسعى لزيادة إيراداتها وتقليص نفقاتها لكي تتمكن من القيام بواجبها.

وتطرق إلى جهود النقابة لتحسين أوضاع منتسبيها في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن العاملين في القطاع العام سيلمسون تحسنا في قيمة حوافزهم خلال دورات الحوافز المقبلة، وأن الحوافز ارتفعت منذ عام 2018 بنسبة 40 بالمئة والعلاوات بنسبة90 بالمئة.

وبين أن النقابة بصدد إعداد مختبر محاكاة سيكون الأول من نوعه في المملكة، يخدم الزملاء ويوفر لهم فرص تدريب تؤهلهم لسوق العمل في مجال النسائية والتوليد والأطفال وغيرها وسيعقد دورات متخصصة تدر دخلا على النقابة.

ولفت أن النقابة لجأت إلى تقليص الفروع، وستكون هناك مقرات رئيسة في الوسط والشمال والجنوب، وأنه جرى إنشاء مقر في إربد للشمال.

وأوضح أن النقابة سلمت ديوان الخدمة المدنية المسار الوظيفي والرتب الوظيفية بانتظار انعكاسها على علاوة الممرضين.

--(بترا)

ع ح /ن ح/ هـ ح

30/03/2024 18:09:31