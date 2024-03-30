انعقاد المجلس العلمي الهاشمي الثالث في مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 30 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف مادبا المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعد صلاة العصر في مسجد الحمد بمادبا الذي خصص للحديث عن القاضي عياض والتعريف بكتابه الشفا للتعريف بحقوق المصطفى.
وقدم مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله فهو العلامة والفقيه والمؤرخ العالم بعلوم عصره.
وقدم المفتي الدكتور جهاد خليل الطوالبة من دائرة الإفتاء العام تعريفا بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
وقدم إمام مسجد الفردوس في مادبا الشيخ باسم أبو معروف، تعريفا بأثر كتاب الشفا ومن خدمه من العلماء الذي استمر بتدريسه منذ تأليفه حتى الآن وزاحم أعظم كتب الحديث، وأثره في المؤلفات من بعده.
--(بترا)
ج ب/ن ح/ف ق
30/03/2024 17:32:32
MENAFN30032024000117011021ID1108039496
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