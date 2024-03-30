انعقاد المجلس العلمي الهاشمي الثالث في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 30 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف مادبا المجلس العلمي الهاشمي الثالث بعد صلاة العصر في مسجد الحمد بمادبا الذي خصص للحديث عن القاضي عياض والتعريف بكتابه الشفا للتعريف بحقوق المصطفى.

وقدم مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، تعريفا شاملا بالقاضي عياض من حيث ولادته ونشأته وترحاله فهو العلامة والفقيه والمؤرخ العالم بعلوم عصره.

وقدم المفتي الدكتور جهاد خليل الطوالبة من دائرة الإفتاء العام تعريفا بكتاب الشفا، مشيرا إلى أنه من أهم الكتب المعرفة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقدم إمام مسجد الفردوس في مادبا الشيخ باسم أبو معروف، تعريفا بأثر كتاب الشفا ومن خدمه من العلماء الذي استمر بتدريسه منذ تأليفه حتى الآن وزاحم أعظم كتب الحديث، وأثره في المؤلفات من بعده.

--(بترا)

ج ب/ن ح/ف ق

30/03/2024 17:32:32