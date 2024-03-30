أيلة العقبة تستقبل 1.5مليون من الطيور الحوامة المهاجرة سنويا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 آذار(بترا) أمين المعايطة- كشف مسح علمي أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة – مرصد طيور العقبة، أن نتائج موسم الهجرة لخريف العام الماضي في أيلة، أكد مكانتها كمركز حيوي لاستراحة الطيور المهاجرة.
وأكد المسح، أن العقبة تحتل مكانة بارزة على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم ما يجعلها منطقة حيوية لاستراحة أكثر من 1.5 مليون من الطيور الحوامة المهاجرة، والملايين من الطيور غير الحوامة خلال هجرتها بين أوراسيا وأفريقيا.
وأوصى بضرورة مواصلة الجهود التي تقوم عليها أيلة لضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية، مشيرا إلى أنها تواصل لعب دور محوري في حماية التنوع الحيوي من خلال جهودها في توفير بيئات متنوعه داخل مشروع أيلة ما يجعل منها مقصداً لسياحة مراقبة الطيور.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، إن أيلة ملاذ مهم لاستراحة الطيور المهاجرة ما يجعل مسطحاتها الخضراء وبحيراتها الصناعية نقاط توقف رئيسة، لافتا إلى أن أنواع الطيور التي جرى توثيقها في المناطق المهمة وأبرزها مرصد طيور العقبة ومشروع أيلة زاد على 270 نوعا.
من جهته، قال مدير مرصد طيور العقبة المهندس فراس رحاحلة، إن مسح أنواع الطيور في مشروع أيلة خلال موسم الهجرة الخريفي لعام 2023 سجل 93 نوعاً من الطيور، أربعة منها أنواع مهددة، وكان منها توثيق لنوع من النادر مشاهدته في الأردن بحسب اللجنة الوطنية لتسجيل الطيور النادرة.
وأشار إلى تسجيل طير جديد من أوز الغراء الصغيرة (Lesser White-fronted Goose) خلال هذا الموسم كثاني تسجيل له في بيانات الأردن بعد تسجيله أول مرة في عام 2018.
وبحسب الرحاحله فقد وثق في تشرين الثاني الماضي وجود البط الحمراوي أبيض العين (Ferruginous Duck) في بيئات أيلة بعد ملاحظة أربعة أزواج منها، وهو نوع مهدد بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تدهور موائله، كما سجل طائران آخران من الأنواع المهددة عقاب السهوب (Steppe Eagle) و الزقزاق الشامي (Lapwing).
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
30/03/2024 16:59:01
MENAFN30032024000117011021ID1108039495
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