مسؤولة أممية: الصراعات تشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول عربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار (بترا)- قالت مسؤولة أممية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن الاحتلال وحالات الصراع وعدم الاستقرار في 9 دول عربية، تضم حوالي 40 بالمئة من سكان المنطقة العربية، تشكل عائقا كبير جدا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط في تلك البلدان وإنما في المنطقة العربية بأسرها.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشارت المسؤولة بمجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 جنى البابا، إلى أن هناك عدة عقبات تحول دون استعادة البلدان العربية التي تعاني من النزاعات مسار التنمية، وعلى رأسها قضية النزوح واللجوء، حيث يوجد في المنطقة حوالي 9 ملايين لاجئ يعيشون في ظروف صعبة، ويؤثرون كذلك على الفئات أو المجتمعات التي تستضيفهم، هذا علاوة على 19 مليون نازح داخلي.
--(بترا)
ا ن/ف ق
30/03/2024 16:16:23
MENAFN30032024000117011021ID1108039494
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