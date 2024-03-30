مسؤولة أممية: الصراعات تشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول عربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- قالت مسؤولة أممية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن الاحتلال وحالات الصراع وعدم الاستقرار في 9 دول عربية، تضم حوالي 40 بالمئة من سكان المنطقة العربية، تشكل عائقا كبير جدا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط في تلك البلدان وإنما في المنطقة العربية بأسرها.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشارت المسؤولة بمجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 جنى البابا، إلى أن هناك عدة عقبات تحول دون استعادة البلدان العربية التي تعاني من النزاعات مسار التنمية، وعلى رأسها قضية النزوح واللجوء، حيث يوجد في المنطقة حوالي 9 ملايين لاجئ يعيشون في ظروف صعبة، ويؤثرون كذلك على الفئات أو المجتمعات التي تستضيفهم، هذا علاوة على 19 مليون نازح داخلي.

--(بترا)

ا ن/ف ق

30/03/2024 16:16:23