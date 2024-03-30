أورنج الأردن تعزز مهارات 20 من رائدات الأعمال للحصول على فرص استثمارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- اختتمت شركة أورنج الأردن مخيماً تدريبياً مكثفاً بالشراكة مع مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل" المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع شركة بيوند كابيتال، الهادفة لدعم البيئة الريادية والاستثمارية في الأردن.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، استهدف المخيم الذي امتد على مدار يومين، 20 من رائدات الأعمال من مؤسّسات الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز جهوزيتهن لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى ركيزة هامة ضمن ركائز نمو أعمالهن خصوصاً في مراحلها الأولى.

وهدف المخيم التدريبي، الذي تضمن جلسات مختلفة قدمها مدربون وخبراء في مجالات مختلفة تتمحور حول مفاهيم استقطاب الاستثمارات والجوانب القانونية وغيرها، إلى تمكين السيدات في المراحل التي تسبق تأسيس الشركات أو في المراحل الأولى للتأسيس للتوسع نحو الاستثمارات بثقة، ووفقاً لأفضل الممارسات خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الجانب التمويلي لدى تأسيس المشاريع والشركات الناشئة.

وأشارت أورنج الأردن إلى أهمية هذا المخيم التدرييبي والذي يندرج ضمن مساعي الشركة لتمكين السيدات في جميع المجالات، خصوصاً أنه يمثل رحلة متكاملة من التعلم والتفاعل والمشاركة مع أفضل الخبراء في مجال استقطاب الاستثمارات والتشبيك.

يذكر أنه سيعقب هذا المخيم التدريبي ورشات تدريبية أخرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز المهارات التي اكتسبتها السيدات والبناء عليها لتمكينهن من خوض رحلة استقطاب الاستثمار بأمان وثقة.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

30/03/2024 15:30:42