أورنج الأردن تعزز مهارات 20 من رائدات الأعمال للحصول على فرص استثمارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 آذار (بترا)- اختتمت شركة أورنج الأردن مخيماً تدريبياً مكثفاً بالشراكة مع مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل" المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع شركة بيوند كابيتال، الهادفة لدعم البيئة الريادية والاستثمارية في الأردن.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، استهدف المخيم الذي امتد على مدار يومين، 20 من رائدات الأعمال من مؤسّسات الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز جهوزيتهن لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى ركيزة هامة ضمن ركائز نمو أعمالهن خصوصاً في مراحلها الأولى.
وهدف المخيم التدريبي، الذي تضمن جلسات مختلفة قدمها مدربون وخبراء في مجالات مختلفة تتمحور حول مفاهيم استقطاب الاستثمارات والجوانب القانونية وغيرها، إلى تمكين السيدات في المراحل التي تسبق تأسيس الشركات أو في المراحل الأولى للتأسيس للتوسع نحو الاستثمارات بثقة، ووفقاً لأفضل الممارسات خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الجانب التمويلي لدى تأسيس المشاريع والشركات الناشئة.
وأشارت أورنج الأردن إلى أهمية هذا المخيم التدرييبي والذي يندرج ضمن مساعي الشركة لتمكين السيدات في جميع المجالات، خصوصاً أنه يمثل رحلة متكاملة من التعلم والتفاعل والمشاركة مع أفضل الخبراء في مجال استقطاب الاستثمارات والتشبيك.
يذكر أنه سيعقب هذا المخيم التدريبي ورشات تدريبية أخرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز المهارات التي اكتسبتها السيدات والبناء عليها لتمكينهن من خوض رحلة استقطاب الاستثمار بأمان وثقة.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
30/03/2024 15:30:42
MENAFN30032024000117011021ID1108039493
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