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الصحة العالمية: 9000 مريض في غزة بحاجة لخدمات منقذة للحياة

3/30/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الآلاف من المرضى في قطاع غزة محرومون من الرعاية الطبية، في ظل وجود 10 مستشفيات تعمل بشكل محدود في جميع أنحاء القطاع.
وأضاف أدهانوم في تدوينه على تطبيق (إكس)، أن هنالك 9000 مريض بحاجة ماسة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المزمنة.
وأشار إلى أنه تم حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح من بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً، وهنالك حاجة لإجلاء المزيد، وحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء حتى يتم علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، حيث أن "كل لحظة مهمة".
--(بترا)
أ ن/
30/03/2024 16:12:04

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