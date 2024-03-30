اليونيفيل: إصابة 3 مراقبين ومترجم بانفجار قذيفة جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 30 آذار (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة من عناصرها ومترجم لبناني في انفجار قرب موقعهم في لبنان.

وقال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في بيان إن ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لليونيفيل ومترجما لبنانيا أصيبوا بجروح صباح اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار قرب موقعهم، مشيرا إلى إجلائهم لتلقي العلاج الطبي.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط على آلية عسكرية تابعة لـ "اليونيفيل" ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني.

ودان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاعتداء على متن "اليونيفيل"، ووصفه بـ"الخطير".

وعبر ميقاتي في اتصال بالقائد العام للقوات "اليونيفيل" أرولدو لازارو عن تضامنه مع القوات الدولية ، وتبلغ منه أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ف ق

30/03/2024 15:28:13