اليونيفيل: إصابة 3 مراقبين ومترجم بانفجار قذيفة جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 30 آذار (بترا)- أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة من عناصرها ومترجم لبناني في انفجار قرب موقعهم في لبنان.
وقال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في بيان إن ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لليونيفيل ومترجما لبنانيا أصيبوا بجروح صباح اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار قرب موقعهم، مشيرا إلى إجلائهم لتلقي العلاج الطبي.
فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أن الطيران المسيّر الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط على آلية عسكرية تابعة لـ "اليونيفيل" ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من جنود اليونيفيل وجريح لبناني.
ودان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاعتداء على متن "اليونيفيل"، ووصفه بـ"الخطير".
وعبر ميقاتي في اتصال بالقائد العام للقوات "اليونيفيل" أرولدو لازارو عن تضامنه مع القوات الدولية ، وتبلغ منه أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ف ق
30/03/2024 15:28:13
MENAFN30032024000117011021ID1108039489
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